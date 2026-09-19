Pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, juru taktik Tottenham Hotspur, menerima dua pukulan menyakitkan selama babak pertama pertandingan melawan Aston Villa, yang mempertemukan kedua tim hari Sabtu ini, dalam lanjutan pekan kelima Liga Primer Inggris.

Masalah Tottenham bermula lebih awal, setelah bek kanan asal Spanyol, Pedro Porro, mengalami cedera pada menit ke-17, hingga terjatuh di atas rumput lapangan di tengah penanganan cepat dari tim medis Tottenham.

Tim medis berupaya memastikan kondisi Porro dan membantunya menuntaskan pertandingan, namun sang pemain tidak mampu melanjutkan laga, sehingga De Zerbi terpaksa melakukan pergantian darurat hanya setelah satu menit berselang.

Pelatih asal Italia itu memutuskan menarik Pedro Porro keluar lapangan, dan memasukkan rekannya Archie Gray sebagai penggantinya pada menit ke-18, dalam pergantian darurat pertama Tottenham selama pertandingan.

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Penderitaan Tottenham tidak berhenti pada cedera Porro, karena tim itu menerima pukulan lain pada masa tambahan babak pertama, setelah Aston Villa berhasil mencetak gol keunggulan pada menit ke-45+4.

Gol itu tercipta akibat kesalahan bersama dari lini belakang dan penjaga gawang Tottenham, ketika Boubacar Kamara mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang disambut Youri Manzambi dengan tembakan keras, dan menempatkan bola ke dalam gawang.

Jaringan statistik "Squawka" menyebutkan bahwa Tottenham gagal meraih kemenangan di seluruh 36 pertandingan terakhirnya di Liga Primer Inggris ketika mereka kebobolan gol pertama, seraya menunjukkan bahwa terakhir kali tim itu meraih kemenangan setelah tertinggal adalah menghadapi Aston Villa pada 3 November 2024.

Tottenham mencari kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris musim ini, setelah mengawali kompetisi dengan tersendat. Tim itu kalah dari Brentford dan Newcastle pada dua pekan pertama, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest dan Everton, hingga terus mencari kemenangan pertamanya. Penderitaan Tottenham juga berlanjut ke Piala Liga Sepak Bola Inggris (EFL Cup), setelah tersingkir dari turnamen dengan kekalahan dari Liverpool dengan skor 3-1.

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