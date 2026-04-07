Video: Gigitan yang mengejutkan... Díaz membungkam Bernabéu

Bintang Bayern Munich asal Kolombia, Luis Díaz, menambah keseruan dalam laga sengit antara Real Madrid dan tim Bavaria di Stadion Santiago Bernabéu, dengan mencetak gol pembuka dalam pertandingan tersebut.

Kedua tim akan bertanding pada Rabu malam ini dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Díaz mencetak golnya pada menit ke-41, setelah serangan mendadak dari tim Bavaria, di mana Gnabry mengoper bola kepada Díaz yang berlari dari belakang: Pemain Kolombia itu bergerak dari belakang Trent Alexander-Arnold saat pemain Inggris itu lengah, lalu menendang bola langsung dari sentuhan pertama ke gawang kiper Lunin.

Menurut jaringan statistik Squawka: "Tidak ada yang mengungguli Luis Diaz dalam jumlah kontribusi gol (38 gol: mencetak 23 gol dan 15 assist) yang tidak berasal dari tendangan penalti di semua kompetisi bersama klub-klub lima liga besar Eropa musim ini, kecuali rekan setimnya Michael Olise (40)".

Dalam empat pertandingan terakhir di Liga Champions, Diaz yang sedang bersinar mencetak 3 assist dan satu gol.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan Bayern Munich 1-0 tanpa balasan di tengah dominasi Bavaria yang jelas.