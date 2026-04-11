Goal.com
Live
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ASTON VILLAAFP

Diterjemahkan oleh

Video.. Gerrard: Ada satu nama yang lebih hebat daripada Salah dalam sejarah Liverpool

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
M. Salah
S. Gerrard
K. Dalglish
I. Rush
Inggris
Mesir
Skotlandia
Wales

"... Inilah tokoh utama dalam sejarah klub ini"

Steven Gerrard, mantan kapten Liverpool, menempatkan bintang Mesir Mohamed Salah di posisi teratas di antara para legenda "The Reds", namun ia menegaskan bahwa ia tidak menganggap "Raja Mesir" itu sebagai yang terbaik dalam sejarah klub.

Salah bersiap untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, setelah menghabiskan sembilan tahun sejak bergabung dengan klub Inggris tersebut pada 2017 dari Roma.

Selama periode tersebut, pemain Mesir ini meraih serangkaian gelar, terutama Liga Inggris dua kali, serta Piala FA, Piala Liga, dan Community Shield, selain Liga Champions, Liga Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub, masing-masing satu gelar.

Dalam wawancara dengan situs Anfield Agenda, Gerrard menjawab pertanyaan langsung mengenai posisi historis Salah, di mana ia diminta untuk berbicara hanya ketika mendengar nama legenda yang menurutnya lebih baik daripada bintang Mesir tersebut.

Champions League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Fulham crest
Fulham
FUL

Saat disebutkan sejumlah nama seperti Lucas Leiva, John Arne Riise, Roberto Firmino, Sami Hyypia, Jordan Henderson, Jamie Carragher, Andrew Robertson, serta Ian Rush, Gerrard tidak menemukan siapa pun yang lebih unggul dari Salah.

Namun, satu-satunya pengecualian muncul saat nama Kenny Dalglish disebutkan, dan saat itu Gerrard berkata: "Dalglish selalu raja, raja utama, dan Salah juga raja, jadi menurut saya urutannya adalah Dalglish, lalu Salah, lalu Ian Rush."

