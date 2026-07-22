Sergio Ramos memicu kontroversi luas setelah membagikan foto dirinya sedang berpelukan dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi, mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, melalui akunnya di Instagram, dan foto itu sekilas tampak asli.

Namun belakangan para pengikut menemukan bahwa foto tersebut dihasilkan dengan kecerdasan buatan untuk mengabadikan momen yang mempertemukannya dengan Lionel Messi seusai final Piala Dunia 2026.

Karena hal itu, banyak orang mengira bahwa pelukan antara Ramos dan Messi tersebut tidak pernah terjadi, tetapi rekaman video yang dipublikasikan kemudian menunjukkan bahwa hal itu benar-benar nyata, hanya saja tidak ada foto yang mendokumentasikan momen tersebut, sehingga mantan bintang La Roja itu menggunakan foto yang diedit dengan kecerdasan buatan di akun Instagram-nya.

Yang menunjukkan bahwa foto yang digunakan di akun Ramos itu telah diedit adalah munculnya beberapa kejanggalan pada desain jersey Messi bersama timnas Argentina.

Yang paling menonjol di antaranya adalah tidak adanya lambang resmi Piala Dunia di lengan kanan, di samping desain yang tidak sesuai dengan seragam resmi bagian belakang, di mana muncul dua garis vertikal yang menyerupai desain jersey musim 2024-2025, sementara jersey saat ini menggunakan satu garis lebar.

Foto tersebut juga menggunakan jenis huruf lama dalam penulisan nama Messi dan nomornya, alih-alih jenis huruf resmi yang digunakan di Piala Dunia.

Meski ada catatan-catatan tersebut, foto itu mendapatkan respons yang luas, karena dianggap mendokumentasikan momen simbolis yang mempertemukan dua bintang paling menonjol dalam dua dekade terakhir, setelah bertahun-tahun persaingan sengit dalam laga-laga El Clasico Spanyol, sebelum keduanya berubah menjadi rekan setim di Paris Saint-Germain.

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