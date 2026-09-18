Hansi Flick, pelatih Barcelona, berbicara mengenai sejumlah topik menjelang laga menghadapi Sevilla yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, dalam ajang Liga Spanyol, dan yang paling utama adalah peran baru yang dijalankan Raphinha di posisi penyerang murni, di samping pujiannya terhadap Karim Adeyemi dan kecepatannya dalam beradaptasi dengan tim.

Barcelona menjalani laga melawan Sevilla di kandang lawan dengan status pemuncak klasemen berkat 18 poin dari 6 pekan dengan raihan sempurna.

Raphinha memimpin tekanan Barcelona

Mengenai pandangannya terhadap Raphinha sebagai penyerang nomor "9", Flick berkata: "Ketika Anda melihat dua musim terakhir, Anda akan mendapati bahwa kami selalu memulai proses menekan dari penyerang nomor 9. Dan Raphinha memiliki kelaparan, keinginan, serta mentalitas yang kami butuhkan untuk memulai tekanan dengan cara yang kami inginkan."

Ia menambahkan dalam konferensi pers hari ini, Jumat, sebagaimana disorot oleh surat kabar "AS": "Ia tidak hanya menampilkan level istimewa dalam menyerang, tetapi juga tampil luar biasa dari sisi bertahan. Raphinha adalah orang yang memulai proses menekan, dan sebagai kapten tim, ia berada di garis depan semua orang, dan yang lain mengikutinya."

Flick mulai memanfaatkan Raphinha di posisi ujung tombak sejak awal musim ini, setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, serta keterlambatan bergabungnya Gabriel Jesus, hal itu terjadi setelah gagalnya perekrutan Julian Alvarez, yang merupakan target utama untuk memperkuat lini depan pada musim panas lalu.

Namun Raphinha tampil gemilang di posisi ini, dan hingga saat ini telah mencetak 9 gol dalam 6 pertandingan, sehingga menduduki puncak daftar pencetak gol.

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"Saya bertaruh 100% pada bintang Barcelona"

Pelatih Barcelona menyinggung pemain anyar Karim Adeyemi, memuji kecepatan tinggi yang dimiliki pemain Jerman itu, tetapi ia menahan diri untuk menyebutnya sebagai pemain tercepat yang pernah ia latih.

Flick berkata: "Ia sangat cepat, tetapi saya tidak tahu apakah ia yang tercepat di antara semua pemain yang pernah saya latih. Alphonso Davies memiliki kecepatan yang serupa."

Ia menambahkan mengenai kepribadian Adeyemi di dalam ruang ganti: "Ia anak yang baik dan pribadi yang luar biasa, serta sangat dihormati di dalam ruang ganti. Semua orang sangat menyukainya, dan levelnya di pertandingan membuat segalanya lebih mudah."

Flick menjelaskan bahwa kepindahan Adeyemi ke Barcelona datang pada waktu yang tepat bagi sang pemain, ujarnya: "Saya rasa ia tidak sedang menjalani periode terbaiknya di Jerman, karena itu lebih baik baginya untuk mengubah suasana dan pindah ke negara lain."

Pelatih Barcelona menutup pembicaraannya dengan berkata: "Saya sangat senang karena ia memilih kami. Saya akan memberinya kepercayaan, dan saya bertaruh 100% pada Karim. Kita akan melihat lebih banyak pertandingan seperti yang ia tampilkan pada hari Rabu."

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