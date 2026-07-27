Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan gol Sidny Lopes Cabral, pemain Tanjung Verde, ke gawang Argentina di babak 32 besar sebagai gol terbaik di turnamen Piala Dunia 2026.

Gol itu tercipta setelah Cabral melewati bintang Argentina Alexis Mac Allister dengan brilian, lalu melepaskan tembakan dengan keterampilan luar biasa ke pojok atas gawang Emiliano Martinez, hingga menyamakan kedudukan (2-2) pada laga yang akhirnya dimenangi rekan-rekan Lionel Messi dengan skor (3-2) di babak tambahan.

FIFA mengumumkan melalui situs resminya penobatan gol ini dengan penghargaan "Hyundai" sebagai gol terbaik di turnamen melalui pemungutan suara suporter, mengungguli dua gol memukau dari pemain Uzbekistan Eldor Shomurodov ke gawang Republik Demokratik Kongo dan pemain Haiti Wilson Isidor ke gawang Maroko yang menempati posisi kedua dan ketiga secara berurutan.

Gol ini juga mengungguli gol-gol lain yang lolos ke babak final seperti gol Kylian Mbappe ke gawang Senegal, gol Lionel Messi ke gawang Aljazair, gol Julian Alvarez ke gawang Swiss, dan gol penentu Ferran Torres di laga final melawan Argentina.

Timnas Tanjung Verde tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026, dan berhasil melewati babak grup, sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen dengan kekalahan dari Argentina di babak 32 besar.

Perlu dicatat bahwa Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, setelah mengalahkan Argentina (1-0), pada laga final yang berlangsung hingga dua babak tambahan.











