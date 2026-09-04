Suporter Al Ahli Saudi mengejutkan pemain mereka dengan tindakan mendadak, setelah memutuskan untuk melontarkan cemoohan kepadanya, dalam laga menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn.

Al Ahli menjamu Al Riyadh, pada hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, dalam pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Sejak awal pertandingan, suporter Al Ahli menargetkan pemain asal Ukraina mereka, Artem Bondarenko, dengan melontarkan cemoohan kepadanya setiap kali ia menyentuh bola.

Cemoohan itu terus berlanjut saat keluar dari lapangan di antara dua babak pertandingan, meskipun sedang unggul tiga gol tanpa balas, hal yang memicu kemarahan para pemain Al Ahli yang meminta suporter untuk mendukung rekan mereka.

Sebelumnya, suporter Al Ahli telah meluncurkan kampanye kuat sebelum kesepakatan dengan Bondarenko dari klub Ukraina Shakhtar Donetsk, yang di dalamnya mereka menuntut agar transfer tersebut tidak dirampungkan, dengan alasan keinginan untuk mendatangkan pemain berkualitas lebih tinggi.

Kemarahan itu terus berlangsung selama penampilan perdana pemain asal Ukraina tersebut, terlebih ia menyaksikan kekalahan pertama tim pada musim ini, dari Al Khaleej dengan skor 1-3, pada pekan keempat Liga Roshn.

Perlu diketahui bahwa Roy Pedro, direktur olahraga Al Ahli sebelumnya, menerima porsi kritik terbesar dari suporter tim setelah kesepakatan dengan Bondarenko, sebelum klub Saudi itu mengumumkan kepergiannya dari jabatannya kemarin, Kamis.