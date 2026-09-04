Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Fans Al Ahli Kejutkan Pemain Mereka dengan Cemoohan

A. Bondarenko
Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Ukraina
Arab Saudi

Situasi sulit bagi sang pemain kelas atas

Suporter Al Ahli Saudi mengejutkan pemain mereka dengan tindakan mendadak, setelah memutuskan untuk melontarkan cemoohan kepadanya, dalam laga menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn.

Al Ahli menjamu Al Riyadh, pada hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, dalam pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Sejak awal pertandingan, suporter Al Ahli menargetkan pemain asal Ukraina mereka, Artem Bondarenko, dengan melontarkan cemoohan kepadanya setiap kali ia menyentuh bola.

Cemoohan itu terus berlanjut saat keluar dari lapangan di antara dua babak pertandingan, meskipun sedang unggul tiga gol tanpa balas, hal yang memicu kemarahan para pemain Al Ahli yang meminta suporter untuk mendukung rekan mereka.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Sebelumnya, suporter Al Ahli telah meluncurkan kampanye kuat sebelum kesepakatan dengan Bondarenko dari klub Ukraina Shakhtar Donetsk, yang di dalamnya mereka menuntut agar transfer tersebut tidak dirampungkan, dengan alasan keinginan untuk mendatangkan pemain berkualitas lebih tinggi.

Kemarahan itu terus berlangsung selama penampilan perdana pemain asal Ukraina tersebut, terlebih ia menyaksikan kekalahan pertama tim pada musim ini, dari Al Khaleej dengan skor 1-3, pada pekan keempat Liga Roshn.

Perlu diketahui bahwa Roy Pedro, direktur olahraga Al Ahli sebelumnya, menerima porsi kritik terbesar dari suporter tim setelah kesepakatan dengan Bondarenko, sebelum klub Saudi itu mengumumkan kepergiannya dari jabatannya kemarin, Kamis.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google