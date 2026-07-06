Video... Essam El-Hadary: Bono adalah kiper Arab terbaik sepanjang sejarah

Essam El-Hadary, legenda penjaga gawang Mesir dan dunia Arab, memberikan pengakuan bersejarah kepada Yassine Bounou dari Maroko, setelah menegaskan bahwa penjaga gawang “Singa Atlas” tersebut kini menjadi penjaga gawang Arab terbaik dalam sejarah, menyusul penampilannya yang menentukan bersama tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026.

Pernyataan El-Hadary tersebut muncul setelah penampilan menakjubkan yang ditunjukkan Bono dalam dua pertandingan melawan Belanda dan Kanada, di mana ia terus memainkan peran kunci dalam perjalanan "Singa Atlas" menuju perempat final Piala Dunia.

Al-Hadari mengatakan dalam wawancara dengan saluran “Sky News Arabia”: “Saya angkat topi untuk Yassine Bono, dia adalah kiper kelas dunia dan hebat, dan dia harus mendapatkan pengakuan yang pantas. Dia bukan sekadar setengah dari tim, melainkan mewakili 85% dari tim tersebut, dengan segala hormat saya kepada semua pemain, dia adalah kiper yang membuat perbedaan dan layak mendapatkan semua pujian.”

Ia menambahkan: “Dulu saya selalu mengatakan bahwa saya adalah kiper terbaik di dunia Arab, tetapi sekarang saya katakan dengan jelas: Tidak, Yassine Bono adalah kiper Arab terbaik dalam sejarah.”

Pujian ini muncul setelah Bono memimpin Maroko menyingkirkan Belanda di babak 16 besar, di mana ia tampil gemilang sepanjang pertandingan, sebelum menggagalkan tendangan penalti penentu dari Crescencio Somerville, sehingga memberikan “Singa Atlas” keunggulan besar dalam adu penalti yang berakhir dengan lolosnya mereka ke perempat final.

Kiper Al-Hilal asal Saudi Arabia ini terus menunjukkan penampilan gemilangnya di babak berikutnya melawan Kanada, setelah menggagalkan sejumlah peluang berbahaya di awal pertandingan, serta berperan dalam menjaga gawangnya tetap bersih selama kemenangan 3-0, sehingga sekali lagi menegaskan dirinya sebagai salah satu bintang terkemuka di edisi Piala Dunia kali ini.

Pernyataan Al-Hadari mencerminkan betapa tingginya status yang telah dicapai Bono, setelah ia terus menampilkan performa luar biasa di panggung sepak bola terbesar, sehingga mendapat pengakuan dari salah satu kiper terhebat dalam sejarah sepak bola Arab bahwa ia kini layak menduduki puncak daftar historis tersebut.

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