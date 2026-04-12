Video.. Ederson terkena lemparan benda tajam di Liga Turki

Kiper asal Brasil, Ederson, yang membela klub Turki Fenerbahçe, mengalami cedera akibat terkena benda yang dilemparkan, saat timnya mengalahkan Kayseri Spor 4-0 pada Sabtu lalu dalam laga Liga Turki.

Surat kabar Mirror melaporkan bahwa mantan kiper Manchester City itu terkena lemparan benda keras yang dilemparkan ke arahnya.

Ederson terjatuh ke tanah, dan saat ia meringis kesakitan sambil menempelkan tangannya ke wajah, kamera siaran televisi bergerak mendekatinya untuk mengambil gambar close-up.

Menurut video yang beredar setelah pertandingan, kamera tersebut dipasang pada lengan panjang, dan begitu Ederson menyadarinya, ia meledak marah dan mendorongnya dengan keras menjauh darinya, yang memicu sorakan protes dari penonton yang hadir.

Meskipun terjadi insiden yang tidak sportif ini, Ederson berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam kemenangan besar Fenerbahçe atas Kayseri Spor, "yang mungkin akan menghadapi sanksi disiplin selanjutnya akibat insiden tersebut," menurut laporan surat kabar Inggris tersebut.

Fenerbahçe (66 poin), yang belum

menjuarai Liga Turki sejak 2014, berusaha mengejar rival tradisionalnya, Galatasaray yang memimpin klasemen, dengan gigih, meskipun Galatasaray telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Fenerbahçe sempat menelan kekalahan pertamanya musim ini dari Fatih Karagümrük, namun mereka membalas dengan kuat setelah itu dengan meraih 3 kemenangan beruntun yang menghasilkan 9 gol, termasuk kemenangan atas Beşiktaş yang berada di peringkat keempat.

