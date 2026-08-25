Wasit Mohammed Al-Howaish menganulir gol Al-Nassr ke gawang Al-Ettifaq, pada pertandingan yang digelar Selasa di markas tim tuan rumah, dalam laga pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi, setelah merujuk pada teknologi asisten wasit video "VAR".

Peluang itu terjadi pada menit ke-53, setelah Kingsley Coman melepaskan umpan kepada Joao Felix yang menerima bola di sisi kanan dan masuk ke kotak penalti sebelum mengoper kepada Sadio Mane yang telah bersiap di depan gawang, lalu ia menembak ke gawang.

Namun wasit menghentikan selebrasi dan memutuskan untuk meninjau momen tersebut melalui teknologi video, sebelum menganulir gol dengan alasan adanya offside pada Coman di awal peluang yang berujung pada umpan gol tersebut.

Duet yang sukses

Serangan Al-Nassr tidak berhenti, dan tim itu berhasil memperkecil ketertinggalan, setelah duet Joao Felix dan Sadio Mane sukses mengulang serangan balik mendadak yang kali ini berbuah gol, pada menit ke-74, setelah Felix menerima bola dan mengoperkannya kepada Sadio Mane, yang membawanya menembus lini pertahanan Al-Ettifaq, sebelum mendekati gawang dan melepaskan tembakan keras yang menggetarkan jala.

Gol itu mengembalikan Al-Nassr ke dalam atmosfer pertandingan, setelah sebelumnya Al-Ettifaq unggul dua gol tanpa balas, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas lawannya usai kartu merah kiper Bento pada menit ke-12.