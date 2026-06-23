Tim nasional Portugal mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah mengakhiri babak pertama pertandingan melawan Uzbekistan pada Selasa malam, dalam pertandingan putaran kedua Grup 11 Piala Dunia 2026, dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Rekan-rekan Cristiano Ronaldo sebelumnya mendapat tekanan akibat kritik tajam setelah hasil imbang yang mengecewakan pada pertandingan pembuka melawan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1.

Namun kali ini, “El Don” berhasil membuka rekening golnya di Piala Dunia edisi ini—yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—dengan cara terbaik, mencetak dua gol, sementara rekan setimnya, Nuno Mendes, menambahkan satu gol lagi, sehingga babak pertama melawan Uzbekistan berakhir dengan skor 3-0.

Menurut statistik dari Stats Foot: “Ini adalah pertama kalinya Portugal unggul dengan selisih 3 gol di babak pertama dalam salah satu pertandingan Piala Dunia sepanjang sejarahnya.”

Gol pertama Ronaldo tercipta melalui tendangan satu sentuhan setelah menerima umpan silang dari João Cancelo, pada menit keenam.

Pada menit ke-17, Nuno Mendes berhasil mencetak gol kedua Portugal melalui tendangan bebas di tepi kotak penalti, sebelum wasit menganulir gol Uzbekistan karena pelanggaran terhadap Cancelo dalam aksi yang berujung pada gol tersebut.

Pada menit ke-39, Ronaldo kembali mencetak gol, kali ini gol ketiga, setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, sehingga menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol di enam edisi berbeda.

Bintang Portugal berusia 41 tahun ini sebelumnya telah mencetak gol pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

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