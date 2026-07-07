Video: Di sela-sela air mata... Cristiano Ronaldo menutup bab Piala Dunia

Akhir ceritanya tidak berubah, meski sudah empat tahun berlalu. Lapangan berganti, edisi berganti, dan momen demi momen berlalu, namun adegan penutupnya tetap sama; Cristiano Ronaldo menangis setelah perjalanan kariernya di Piala Dunia berakhir.

Di Piala Dunia Qatar 2022, kapten Portugal itu meninggalkan turnamen sambil menangis setelah kekalahan dari Maroko di babak perempat final, dalam sebuah adegan yang terus melekat di benak para penggemar, dan dimanfaatkan oleh banyak pesaingnya untuk mengejeknya.

Dan di Piala Dunia 2026, takdir mengulangi adegan yang sama, namun kali ini air matanya terasa lebih pedih, karena itu terjadi pada penampilan terakhirnya sama sekali di turnamen yang selama ini ia impikan untuk menjuarainya sepanjang kariernya.

Tirai telah ditutup atas perjalanan Ronaldo di Piala Dunia setelah timnas Portugal kalah dari Spanyol dengan skor 1-0 di babak 16 besar, sehingga mengakhiri perjalanan salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang enam edisi berturut-turut turnamen tersebut.

Sebelumnya, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Ronaldo telah mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terakhir baginya, menegaskan bahwa waktunya telah tiba untuk menutup bab kariernya di ajang Piala Dunia.

Saat peluit akhir dibunyikan, “Roket Madeira” tak mampu menahan air matanya, dan pun menangis di hadapan lensa para fotografer serta suporter Portugal, setelah impian terakhirnya untuk mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola sirna.



Ronaldo merupakan pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah berlaga di enam edisi berturut-turut mulai dari 2006 hingga 2026. Ia juga masuk dalam daftar pemain dengan kekalahan terbanyak dalam sejarah turnamen ini dengan delapan kali kekalahan, sejajar dengan Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal, dan Hong Myung-bo.

Meskipun perjalanannya telah berakhir, Ronaldo tetap mencatatkan sejumlah prestasi bersejarah; ia tetap menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi berbeda Piala Dunia, serta pemain pertama yang mencetak setidaknya 25 gol secara total di Piala Dunia dan Piala Eropa, selain menjadi pemain tertua yang mencetak gol di babak gugur Piala Dunia pada edisi 2026.

Meskipun kecewa dengan tersingkirnya timnya, Ronaldo tetap tampil tenang setelah pertandingan, menegaskan bahwa ia tidak menyesali apa pun, dan telah memberikan segalanya sepanjang turnamen. Kapten Portugal itu berkata: “Kami hanya kurang sedikit keberuntungan. Kami kebobolan gol di menit-menit akhir, dan pertandingan ini sangat seimbang, tapi begitulah sepak bola.”

Ia menambahkan: “Wajar jika saya merasa sedih setelah tersingkir dengan cara seperti ini, tapi saya juga sudah mengatakan kemarin bahwa saya akan melakukan yang terbaik, dan itulah yang saya lakukan. Saya pergi dengan hati yang tenang, dan hidup terus berlanjut… Memang benar ini adalah Piala Dunia terakhir bagi saya. Mengenai masa depan saya selanjutnya, saya akan membicarakannya dengan keluarga saya, dan saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru.”



Ronaldo juga berbicara tentang kemampuannya untuk melupakan kekecewaan ini, sambil menegaskan: “Besok saya akan bangun seperti biasa. Saya telah meraih tiga gelar bersama tim nasional, padahal sebelumnya Portugal belum pernah memenangkan gelar apa pun, dan gelar tahun 2016 tetap yang terbaik bagi saya. Saya akan bangun dengan tenang, karena besok adalah hari baru.”

Ia mengakui bahwa kebobolan gol di menit-menit akhir sangat menyakitkan, namun ia menekankan kepuasannya atas penampilannya di lapangan, sambil berkata: “Saya pergi dengan sedih karena pertandingan ini bisa berakhir dengan hasil apa pun, tetapi saya juga pergi dengan hati yang tenang.”

Ketika ditanya tentang nasihat apa yang akan ia berikan kepada dirinya sendiri sebelum menjalani pertandingan pertama di Piala Dunia 2006, ia menjawab: “Saya akan mengatakan kepadanya untuk selalu memberikan yang terbaik. Ketika kamu melakukannya, kamu pulang dengan hati yang tenang. Membela tim nasional selalu menjadi kehormatan besar bagi saya, dan pada akhirnya saya merasa sedih, tetapi juga lega karena saya telah memberikan segalanya.”

Demikianlah, perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia berakhir seperti saat ia memulainya dua dekade lalu; dengan mimpi besar yang tak terwujud. Di antara air mata di Doha pada 2022 dan air mata di Dallas pada 2026, gambar terakhir tetap sama, mengakhiri kisah salah satu pemain sepak bola terhebat, yang meninggalkan turnamen paling penting di dunia tanpa berhasil memeluk trofi yang selama ini ia kejar.