Kontroversi seputar pertandingan antara Mesir dan Argentina di Piala Dunia 2026 merambah hingga ke koridor-koridor PBB, setelah pertandingan tersebut menjadi pusat perdebatan tidak langsung antara Ketua Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Mesir, Ahmed Rostom, selama pertemuan tingkat tinggi Program Pembangunan PBB (UNDP).

Perbuk membuka pidatonya dengan menyinggung suasana Piala Dunia, menegaskan bahwa turnamen tersebut memberikan pelajaran yang melampaui batas-batas olahraga, sebelum secara implisit mengutip kebangkitan Argentina dalam pertandingan tersebut sebagai contoh untuk tidak menyerah.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh akun-akun saluran Al-Arabiya di media sosial, ia mengatakan: “Jangan pernah menyerah pada menit ke-80, karena berapa banyak pertandingan yang tampak akan kalah namun hasilnya berbalik pada menit ke-90 atau satu menit setelahnya,” sambil menekankan bahwa satu gol pada saat yang tepat dapat mengubah jalannya pertandingan, sama seperti tujuan bersama dapat mengubah dunia.

Namun, Menteri Mesir Ahmed Rostom dengan cepat menangkap isyarat tersebut, dan menanggapinya di awal pidatonya dengan pesan yang sarat makna, dengan mengatakan: “Sebagaimana disinggung oleh Ketua Majelis Umum, pelajaran yang dipetik dari Piala Dunia menegaskan bahwa setiap menit memiliki nilainya sendiri. Mari kita pertahankan momentum hingga menit ke-79 dan seterusnya, sambil tetap mematuhi aturan permainan dan prinsip-prinsip persaingan yang adil.”

Referensi menteri terhadap “aturan permainan” dan “persaingan yang adil” dalam konteks yang mengingatkan kembali pada kontroversi wasit besar yang menyertai pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar, yang diwarnai protes luas terhadap sejumlah keputusan krusial. Hal ini memberikan dimensi pada kata-katanya yang melampaui pembicaraan tentang sepak bola, hingga menegaskan pentingnya keadilan dalam kompetisi.

Rustam menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memerlukan kerja sama internasional yang sejati yang menjamin kesetaraan kesempatan di antara semua negara, serta memastikan tidak ada satu pun bangsa atau negara yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Pertandingan tersebut dibahas di PBB karena peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di dalamnya, setelah tim nasional Mesir sempat unggul dua gol tanpa balas hingga menit ke-79, berkat gol Yasser Ibrahim di babak pertama yang kemudian diperbesar oleh Mustafa Zico pada menit ke-67, meskipun Lionel Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti dan kiper Mustafa Shubair tampil gemilang.

Namun, Argentina membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol berturut-turut melalui Cristian Romero pada menit ke-79, kemudian Messi pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernández mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu.

Pertandingan ini diwarnai kontroversi wasit yang luas setelah gol Mesir dianulir dengan alasan pelanggaran di awal serangan, serta penolakan untuk memberikan tendangan penalti kepada Mohamed Salah di menit-menit akhir, yang mendorong Federasi Sepak Bola Mesir untuk mempertanyakan keadilan keputusan wasit, serta memicu perdebatan internasional yang melampaui batas lapangan sepak bola.

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