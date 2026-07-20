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Video: Di balik layar pertengkaran antara Rodri dan Otamendi pada malam Piala Dunia

Rodri
N. Otamendi
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Spanyol
Argentina
AS

Apa yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026?

Perayaan tim nasional Spanyol atas gelar juara Piala Dunia 2026 diwarnai dengan pertengkaran sengit antara Nicolás Otamendi, bek Argentina, dan Rodri, gelandang "La Roja", setelah berakhirnya pertandingan final yang dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0.

Menurut video yang dipublikasikan oleh jaringan "DAZN", Rodri menghampiri Otamendi setelah peluit akhir dibunyikan untuk menghiburnya, namun bek Argentina itu menyambutnya dengan marah, menegurnya atas pernyataan-pernyataan yang keluar dari kubu Spanyol sebelum pertandingan.

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Otamendi berkata kepada Rodri: “Kamu seharusnya tidak bicara sebelum pertandingan, kurangi omong kosongmu, wahai orang ini, kalian menghabiskan seluruh minggu ini dengan saling mengeluh dan menggerutu… kamu dan Laporte.”

Rodri menanggapi ucapan bek asal Argentina itu dengan berkata: “Aku menghormatimu…”, namun Otamendi melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan: “Aku juga menghormatimu, tapi kamu tidak seharusnya berbicara sebelum pertandingan, tahu itu?”

Ketika Rodri bertanya, “Tapi apa yang aku katakan?”, Otamendi menjawab, “Lalu bagaimana dengan Laporte? Apa kamu tidak melihat apa yang dia katakan minggu ini? Kalian terus-menerus mengeluh dan menyalahkan wasit, kawan.”

Beberapa hari terakhir ini, Laporte mengeluarkan pernyataan yang menuduh wasit memihak Argentina, sementara Rodri tidak muncul dalam pernyataan apa pun.

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