Tim nasional Mesir menciptakan kejutan besar dengan unggul atas tim Argentina dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang digelar antara kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Gol "Al-Fara'una" tercipta pada menit ke-15, setelah Marwan Attia mengirim umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, yang kemudian disambut oleh bek Yasser Ibrahim dengan sundulan keras yang mengarah ke sudut kanan gawang Argentina, sehingga membawa timnas Mesir unggul 1-0.

Menurut situs statistik “Stats Foot”, ini merupakan kali pertama timnas Argentina tertinggal dalam pertandingan Piala Dunia sejak 22 November 2022, saat timnas Arab Saudi unggul atas mereka pada laga pembuka di Piala Dunia Qatar, yang berakhir dengan kemenangan “Al-Akhdar” 2-1.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa ini adalah kali pertama timnas Argentina tertinggal di babak gugur Piala Dunia sejak 30 Juni 2018, ketika timnas Prancis unggul atas mereka dalam laga babak 16 besar Piala Dunia Rusia.

Timnas Mesir berharap dapat mempertahankan keunggulannya atas juara dunia tersebut, demi melanjutkan perjalanan bersejarahnya di turnamen ini dan mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah.