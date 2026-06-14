Tim nasional Jepang berhasil meraih hasil imbang yang menegangkan melawan Belanda (2-2) pada Minggu malam lalu di Arlington, Texas, dalam pertandingan putaran pertama Grup 6 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Virgil van Dijk membawa Belanda unggul terlebih dahulu pada menit ke-51, namun Kito Nakamura segera menyamakan kedudukan untuk Jepang pada menit ke-57. Belanda kembali unggul melalui Crescencio Somerville (menit ke-64), namun Koki Ogawa menyamakan kedudukan dengan sundulan mematikan pada menit ke-89.

Babak pertama berakhir imbang tanpa gol meskipun Belanda jelas menguasai bola, di mana tim Belanda yang dipimpin Ronald Koeman bermain dengan formasi 4-3-3 yang mengandalkan dinamika Malen, Somerville, dan Jakpo di lini serang.

Sementara itu, tim Jepang yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu bermain dengan formasi 3-4-3 yang berfokus pada pertahanan yang kokoh dan serangan balik cepat yang dipimpin oleh Nakamura dan Maeda.

Perubahan drastis

Babak kedua menyaksikan perubahan drastis dalam performa Belanda, di mana Van Dijk membuka skor dengan sundulan dari umpan silang yang akurat saat ia sama sekali tidak terkawal (menit 51), sebelum Samurai Biru membalas dengan cepat melalui gol penyama kedudukan yang dicetak Nakamura, yang menyelesaikan umpan indah dari Kubo dengan tendangan akurat dari tepi kotak penalti (menit 57).

Sumerville mengembalikan keunggulan Belanda dengan tendangan keras yang memantul secara mengejutkan dari umpan penentu kedua dari Gravenberch yang tampil gemilang (menit 64), sementara tendangan keras Kubo membentur mistar gawang (menit 67) sebagai peringatan dini bagi tim Belanda.

Pengepungan Jepang

Tim Jepang menolak menyerah di 15 menit terakhir, di mana mereka menerapkan tekanan yang sangat ketat di setengah lapangan Belanda di bawah pimpinan pemain pengganti Junya Ito yang memanfaatkan kecepatannya di sayap kanan untuk menciptakan beberapa peluang berbahaya.

Sugawara nyaris menyamakan kedudukan, namun tendangannya kurang akurat (80), sementara Van de Ven menyelamatkan timnya dengan intervensi krusial di hadapan Kamada di dalam kotak penalti (87), sebelum tendangan sudut Jepang beruntun di menit-menit akhir.

Gol penentu

Dan Jepang akhirnya dibalas atas kegigihannya ketika Ogawa melompat di tiang dekat dari tendangan sudut yang dieksekusi Ito dari sisi kanan, dan melepaskan sundulan melengkung yang berbahaya yang hanya bisa dibelokkan kiper Verborgen ke gawangnya sendiri (89), sehingga memberikan Samurai Biru satu poin berharga dalam laga pembuka Grup 6.