Como dari Italia mengawali perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan kemenangan telak atas tamunya, Leipzig dari Jerman, dengan skor 4-1, pada Kamis malam, di jornada pertama fase liga.

Anak-anak asuh pelatih Cesc Fabregas tak menunggu lama, dan mencetak gol cepat pada menit ke-15 melalui Martin Baturina.

Anastasios Douvikas memperkokoh keunggulan Como dengan gol kedua pada menit ke-38.

Serangan Como terus berlanjut, membuahkan gol ketiga pada menit ke-54 lewat sepakan Alhassane Diao.

Andrija Maksimovic memperkecil selisih dengan mencetak satu-satunya gol Leipzig pada menit ke-58.

Pada menit ke-90, Massimo Perrone menutup pesta gol Como dengan mencetak gol keempat untuk Como, yang tampil untuk pertama kalinya di Liga Champions Eropa.

Sementara itu, Roma dari Italia mengawali perjalanannya dengan hasil imbang di kandang lawan menghadapi Fenerbahce dari Turki dengan skor 1-1.

Roma unggul melalui gol Bryan Cristante pada menit ke-39, tetapi tim Turki itu menyamakan kedudukan pada menit ke-48 melalui Archie Brown.

Di sisi lain, PSV Eindhoven dari Belanda bermain imbang dengan tamunya, Shakhtar Donetsk dari Ukraina, dengan skor 1-1.

Shakhtar Donetsk lebih dulu mencetak gol pada menit ke-(45+1) melalui Mendoza.

Namun, tim Belanda itu dengan cepat menyamakan kedudukan setelah 3 menit babak kedua berjalan, melalui Sergino Dest.

Dalam kerangka fase yang sama, Slavia Praha dari Ceko kalah di kandang sendiri menghadapi Lens dari Prancis dengan skor 3-2.

Dua gol Slavia Praha dicetak oleh Daniel Sturm pada menit ke-51 dan ke-88.

Sedangkan tiga gol Lens dicetak oleh Abdallah Sima, Florian Thauvin, dan Ruben Aguilar, pada menit ke-73, ke-(90+1), dan ke-(90+3).

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