Video... Celana yang robek memicu perdebatan mengenai keabsahan gol Salah!

Pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru menyaksikan momen dramatis pada menit ke-66, ketika bintang Selandia Baru Ben Old terjatuh kesakitan setelah terjadi benturan keras di dalam kotak penalti, tepat pada momen yang mendahului gol kedua tim nasional Mesir.

Sementara Old sedang menerima perawatan dan menuntut pelanggaran, tim Mesir segera melanjutkan permainan melalui serangan balik terorganisir yang berujung pada gol keunggulan, sehingga memicu kontroversi wasit dan kemarahan para pemain Selandia Baru yang menganggap rekan setim mereka layak mendapatkan keputusan yang berbeda.

Surat kabar Inggris “The Sun” melaporkan bahwa pada saat Ben Old, bintang Saint-Étienne, berlari mengejar bola di dalam kotak penalti Mesir, terjadi benturan keras dengan bek Yasser Ibrahim.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa Old lebih dulu mencapai bola, namun ia terjatuh ke tanah sambil meringis kesakitan akibat tekel tersebut, sambil menunjukkan bahwa ia mengalami cedera di area sensitif yang menyebabkan celananya robek. Sementara pemain tersebut terbaring di lapangan meminta intervensi wasit, wasit justru memutuskan untuk melanjutkan permainan.

Pada detik-detik itu, timnas Mesir melakukan lemparan ke dalam yang cepat yang berubah menjadi serangan balik yang apik; bola sampai ke Mohamed Salah yang mengolahnya dengan tenang dan mencetak gol untuk memimpin 2-1, memanfaatkan kebingungan pertahanan Selandia Baru setelah Old terjatuh.

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Gol tersebut memicu kemarahan para pemain Selandia Baru; para pemain cadangan di pinggir lapangan mengangkat tangan sebagai tanda protes, dan Chris Wood mengajukan protes keras kepada wasit. Sedangkan Old, langsung menghampiri wasit keempat setelah menyadari bahwa celananya robek dan perlu diganti.

Ben Old, 23 tahun, mengatakan setelah pertandingan: “Saya menyentuh bola lebih dulu dan merasa ada pelanggaran, saya terjatuh ke tanah sambil meringis kesakitan dan mengira wasit akan meniup peluit, tetapi dia justru memberi isyarat agar permainan dilanjutkan.”

Dia menambahkan: “Tindakan itu menyebabkan rasa sakit yang tajam dan celana saya robek. Saya sempat panik sejenak, tapi dokter kemudian meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja. Kami terpaksa membawa celana pendek baru karena celana saya robek.”

Meskipun kecewa, Old tetap bersikap diplomatis: “Inilah sepak bola, wasit telah mengambil keputusannya dan kami harus menerimanya. Hal ini memang mengecewakan karena insiden itu terjadi sebelum gol, tetapi mereka mencetak gol ketiga setelah itu, jadi kami tidak bisa menyalahkan satu insiden saja.”

Selandia Baru yang lebih dulu mencetak gol melalui sundulan Finn Sorman, sebelum Mustafa “Zico” Abdel Raouf menyamakan kedudukan. Setelah gol yang membawa keunggulan, Mahmoud Trezeguet menambah gol ketiga untuk memastikan kemenangan Al-Fara’ana 3-1 dan memuncaki grup dengan 4 poin.

Adapun adegan Old yang sedang menunggu celana pendek baru di area teknis, sempat membingungkan para komentator saluran ITV pada awalnya, sebelum situasinya menjadi jelas: cedera yang tidak biasa pada momen krusial dalam pertandingan Piala Dunia.