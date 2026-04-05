Video: Çalhanoğlu mencetak gol spektakuler ke gawang Roma

Pemain tengah Inter Milan asal Turki, Hakan Çalhanoğlu, mencetak gol spektakuler ke gawang Roma pada Minggu malam di Stadion Giuseppe Meazza, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 Serie A.

Çalhanoğlu turut berkontribusi dalam kemenangan telak Nerazzurri atas Roma (5-2), dengan mencetak gol kedua dan memberikan assist untuk gol keempat rekan setimnya, Marcus Thuram, sebelum digantikan pada menit ke-67 oleh Petar Susić.

Gol sang bintang Turki tercipta dari jarak yang sangat jauh, di mana ia melepaskan tendangan keras yang tak terbendung, yang gagal dihalau oleh kiper Roma, Mil Svelar, hingga bola bersarang di gawang.

Dengan kemenangan besar ini, Inter semakin mendekati gelar Serie A setelah mengumpulkan 72 poin, unggul 9 poin dari Milan yang akan menghadapi Napoli besok malam, Senin, dalam rangkaian pertandingan yang sama.

Çalhanoğlu bergabung dengan Inter Milan pada 2021 dari rival mereka, Milan, dan telah tampil dalam 208 pertandingan, mencetak 47 gol serta 36 assist.

