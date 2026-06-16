Bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, terus menapaki kariernya dengan pesat menuju jajaran bintang-bintang besar, yang menarik kekaguman dari beberapa nama besar di dunia sepak bola.

Tokoh terkemuka terbaru yang memuji bintang Barcelona yang mengesankan ini adalah Paul Pogba, yang meyakini bahwa remaja Spanyol keturunan Maroko tersebut memang sudah termasuk dalam jajaran pemain sepak bola terbaik di dunia.

Perlu dicatat bahwa mantan pemain internasional Prancis ini telah menjalin hubungan dekat dengan ruang ganti Barcelona melalui persahabatannya dengan Ansu Fati, rekan setimnya di Monaco.

Hubungan ini juga memberinya pandangan lebih dekat terhadap Yamal, salah satu talenta muda paling cemerlang di generasinya saat ini.

Meskipun Pogba tidak ikut serta dalam Piala Dunia musim panas ini, gelandang Monaco tersebut sedang berupaya membangun kembali kariernya setelah masa sulit yang mencakup skorsing panjang akibat kasus doping.

Kini, setelah kembali ke lapangan, pemain berusia 33 tahun ini tetap menjadi salah satu suara terkemuka di dunia sepak bola, dan komentarnya mengenai Yamal dengan cepat menarik perhatian.

Dalam wawancara dengan program terkenal “El Chiringuito”, Pogba mengungkapkan betapa besar apresiasinya terhadap pemain sayap Barcelona tersebut.

Saat membahas perkembangan Yamal dan performa terbarunya, gelandang asal Prancis itu berkata: “Lamine tampil luar biasa; dia masih muda dan tenang. Begitulah seharusnya, karena dia masih sangat muda, dan tidak ingin orang-orang memperlakukannya seolah-olah dia sudah berusia 30 tahun.”

Kemudian, mantan juara Piala Dunia itu menyoroti apa yang menurutnya harus tetap menjadi fokus utama sang pemuda seiring terus meningkatnya ketenarannya, sambil berkata: “Saya menyarankan Lamine untuk hanya fokus pada sepak bola, dan tidak ada yang lain.”

Ia melanjutkan: “Dia harus mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang baik. Keluarganya dan manajer pribadinya sangat penting. Biarkan mereka yang mengurus citranya, dan biarkan dia sendiri fokus hanya pada sepak bola.”

Pujian ini menjadi semakin berarti mengingat pengalaman pribadi Pogba di level tertinggi permainan ini; sepanjang kariernya, pemain asal Prancis ini telah menghadapi ekspektasi yang sangat besar, sorotan media, dan popularitas global.

Terakhir, mungkin bagian yang paling menarik perhatian dalam wawancara Pogba adalah ketika ia ditanya mengenai peringkat Yamal di antara para pemain terbaik dunia.

Gelandang Monaco ini tidak memberikan ruang untuk perdebatan, dengan mengatakan: “Jika (Yamal) bukan yang terbaik di dunia, dia termasuk dalam tiga besar. Dan jika bukan yang pertama, dia yang kedua atau ketiga.”

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