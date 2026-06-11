Video.. Bruno Fernandes: Saya berharap bisa menghadapi Maroko di final Piala Dunia untuk membalas dendam

Kapten Manchester United asal Portugal, Bruno Fernandes, berharap dapat menghadapi tim nasional Maroko di final Piala Dunia 2026, dan merebut gelar juara dunia dengan mengalahkan tim "Singa Atlas" tersebut.

Piala Dunia akan dimulai pada Kamis malam ini, dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan. Perlu diketahui bahwa Portugal berada di Grup 11 bersama Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan.

Sementara itu, timnas Maroko berada di Grup 3 bersama Brasil, Haiti, dan Skotlandia.

Bruno Fernandes ditanya dalam video yang diunggah Manchester United melalui akun resmi mereka di "X", yang menampilkan banyak pemain United, tentang juara Piala Dunia, dan ia menjawab Portugal.

Pertanyaan kedua adalah siapa lawan mereka di final, dan Bruno Fernandes menjawab: "Saya berharap bisa menghadapi Maroko, karena teman saya Nasser Mazraoui ada di sana."

Dia menambahkan: "Masih ada sesuatu di dalam diri kami setelah Piala Dunia terakhir, jadi kami ingin mengalahkan mereka kali ini untuk membalas dendam."

Timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia Qatar 2022 di babak perempat final setelah kalah dari Maroko (1-0), sehingga "Singa Atlas" mencatat sejarah dengan lolos ke semifinal sebagai tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak ini.







