Video... Boneka Mbappé dibakar menjelang laga melawan Maroko!

Pemain Prancis Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, menjadi sasaran kritik tajam belakangan ini, beberapa jam menjelang pertandingan melawan tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis hari ini, Kamis, di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam laga pembuka babak perempat final Piala Dunia.

Bintang Prancis ini tidak sedang dalam kondisi terbaiknya menjelang pertandingan, khususnya sejak ia mencetak gol yang membawa “Les Bleus” menang atas Paraguay dengan skor 1-0, pada babak 16 besar Piala Dunia.

Setelah pertandingan, Mbappé menolak berjabat tangan dengan Orlando Gil, kiper Paraguay, sebelum mengkritik tim Amerika Latin tersebut atas gaya permainan yang kasar yang mereka tunjukkan.

Sejak saat itu, penyerang Prancis tersebut mendapat kecaman keras dari beberapa pejabat di Paraguay, seperti Senator Celeste Amarilla dan Senator Juan Carlos “Nano” Glafierna.

Namun, momen yang paling mencolok justru datang dari para penonton itu sendiri, yang membakar boneka bertuliskan nama Mbappé dalam suasana perayaan, seperti yang diungkap oleh stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo” baru-baru ini.

Beberapa jam terakhir ini diwarnai dengan berbagai pernyataan dan siaran pers untuk membela Mbappé dari serangan yang diterimanya, baik dari Federasi Sepak Bola Prancis, Gianni Infantino selaku Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), maupun dari PBB.

Perlu dicatat bahwa Mbappé saat ini merupakan pencetak gol terbanyak kedua di Piala Dunia 2026 dengan 7 gol, hanya tertinggal satu gol dari bintang Argentina, Lionel Messi.