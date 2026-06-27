Video: Bintang Brasil Mengejek Jepang dengan Pengakuan Terbuka

Ryan Vitor, bintang Brasil, memicu gelak tawa di kalangan wartawan menjelang pertandingan timnas negaranya melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah ia membuat pengakuan yang jujur.

Timnas Brasil akan berhadapan dengan timnas Jepang, yang terus menunjukkan performa yang semakin baik, lusa Senin, di kota Houston, dalam pertandingan di mana kedua tim akan bersaing memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

Jaringan talkSPORT menyiarkan pernyataan Ryan Vitor selama konferensi pers mengenai tim nasional Jepang.

Ryan ditanya mengenai siapa yang menurutnya merupakan pemain terbaik di timnas Jepang, dan ia menjawab sambil tersenyum, “Saya tidak tahu siapa pemain terbaik mereka. Saya perlu menonton video mereka agar bisa menjawabnya.”

Meskipun mengakui hal tersebut, Ryan menjelaskan bahwa ia tidak sepenuhnya asing dengan tim nasional Jepang, dan memuji kekuatan mereka.

Ia menambahkan, “Kami tahu Jepang adalah tim yang kuat, dan kami bekerja keras untuk menampilkan yang terbaik dan mengalahkan mereka.”

Ryan juga berbicara mengenai instruksi dari pelatih Carlo Ancelotti, dengan mengatakan, “Ancelotti sering berbicara kepada kami mengenai tugas-tugas pertahanan kami. Ia mengatakan bahwa proses pengawalan dimulai dari para penyerang. Bahkan ketika kami merasa lelah, tanggung jawab kami tetaplah menekan lawan.”

Kedua tim pernah bertemu di Piala Dunia 2006, ketika Brasil dengan mudah mengalahkan Jepang dengan skor 4-1, dalam pertandingan di mana tim Jepang dipimpin oleh legenda Brasil, Zico.

Namun, Jepang berhasil membalas dendam pada pertemuan terakhir kedua tim, ketika mereka membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan 3-2 dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada Oktober lalu.