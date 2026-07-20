Video: Bintang Argentina Menampar Trump!

Kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam upacara penobatan tim nasional Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final memicu perdebatan luas di media sosial, setelah bek Argentina Cristian Romero dengan jelas mengabaikannya, sementara kapten tim nasional Spanyol, Rodri, meminta Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino untuk mengeluarkannya dari foto resmi para juara.

Sebuah video yang menyebar dengan sangat cepat di media sosial memperlihatkan bek Argentina, Cristian Romero, berjalan melewati Presiden AS Donald Trump—yang hadir untuk menyerahkan trofi kepada juara dan runner-up—tanpa menyapanya atau menjabat tangannya, sebuah gestur yang memicu reaksi luas dan dianggap sebagai pesan politik yang jelas.

Kehadiran Trump sangat mencolok dalam foto resmi para juara dunia tersebut, di mana Presiden AS itu tetap berada di samping para pemain Spanyol untuk berfoto bersama setelah penyerahan trofi kepada tim nasional Spanyol, meskipun protokol yang lazim mengharuskan para pejabat mundur setelah penyerahan penghargaan.

Laporan menyebutkan bahwa Rodri, kapten tim nasional Spanyol yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik turnamen, meminta Gianni Infantino untuk memindahkan Trump ke samping agar foto tersebut dapat menonjolkan para juara dunia dan staf teknis mereka dengan lebih baik, dalam upaya menjaga keistimewaan momen bersejarah bagi tim nasional Spanyol.

Meskipun ada permintaan tegas dari kapten tim juara tersebut, Presiden AS tetap berada dalam foto resmi bersama tim nasional Spanyol “La Roja”, yang memicu kritik luas di media sosial, di mana banyak pihak menganggap kehadirannya yang menonjol dalam upacara penobatan sebagai upaya untuk memanfaatkan acara olahraga tersebut demi tujuan politik.

Perlu dicatat bahwa Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 untuk masa jabatan presiden keduanya, bertekad untuk hadir secara langsung di final Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko, dalam upaya menonjolkan peran negaranya dalam menyelenggarakan turnamen terbesar di dunia.