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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Bintang Al-Qadsia Menanggapi Setelah 16 Tahun... Kenyonis Mengejek Tarian Afrika Selatan

Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
J. Quinones
Meksiko
Afrika Selatan

Penyerang Meksiko itu tak melupakan perayaan "La Bafana Bafana" pada pembukaan Piala Dunia 2010

Tim nasional Meksiko mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, dalam pertandingan pembuka yang diwarnai momen-momen menegangkan di Stadion Azteca. Namun, gol pertama membawa sentuhan khusus yang mengingatkan kembali pada edisi 2010.

Pemain Meksiko, Julian Quionnes, mencetak gol pembuka pada menit kesembilan, sebelum merayakannya dengan cara yang menarik perhatian, setelah menirukan tarian terkenal yang dilakukan para pemain Afrika Selatan setelah mencetak gol ke gawang Meksiko pada pembukaan Piala Dunia 2010, dalam adegan yang digambarkan sebagai "balasan bersejarah" atas momen yang terjadi 16 tahun lalu.

Kenyones, yang menjalani musim mencetak gol yang luar biasa bersama Al-Qadisiyah Saudi setelah mencetak 33 gol, merayakan di hadapan penonton Stadion Azteca dengan serangkaian gerakan yang terinspirasi dari perayaan "Bafana Bafana" masa lalu, sebagai referensi langsung terhadap pertandingan pembuka 16 tahun lalu, yang saat itu berakhir imbang 1-1 antara kedua tim.

Berbeda dengan edisi 2010 di mana Meksiko baru mencetak gol di babak kedua, tuan rumah kali ini hanya membutuhkan 9 menit untuk mencetak gol, setelah Kenyonis memanfaatkan kesalahan pertahanan dalam membangun serangan, dan meletakkan bola di antara kaki kiper Ronwyn Williams.

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Dalam pertandingan yang berlangsung seru, Raúl Jiménez memperbesar keunggulan Meksiko dengan gol kedua pada menit ke-67, sementara laga ini juga berakhir dengan insiden-insiden keras setelah tiga kartu merah dikeluarkan, sehingga "El Tri" memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 dan memuncaki Grup A berdasarkan selisih gol.

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