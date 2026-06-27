Marcelo Bielsa, pelatih tim nasional Uruguay, memicu kontroversi akibat reaksinya yang sangat emosional setelah timnya tersingkir, ketika ia kehilangan kendali diri selama wawancara singkat di televisi yang dilakukan dengannya usai kekalahan dari Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Bielsa memang tidak pernah menyembunyikan ketidaksenangannya yang biasa saat berurusan dengan media, namun tersingkirnya Uruguay dari turnamen tampaknya memengaruhinya lebih dalam, hingga ia kehilangan kendali sebelum wawancara di lapangan dimulai, dan berteriak kepada para jurnalis yang sedang menunggunya untuk wawancara.

Bielsa berteriak kepada para jurnalis yang bersiap-siap untuk mendapatkan komentarnya setelah kekalahan dan tersingkirnya Uruguay dari turnamen, sambil berkata: “Ayo… mulailah sekarang!”, dan jawaban-jawabannya selama wawancara pun terkesan dingin, sebelum ia mengakhiri pembicaraannya dengan kata “maaf”, namun dengan nada marah.

Kemarahan Bielsa terus berlanjut bahkan setelah ia meninggalkan lapangan, di mana ia menjawab dengan singkat saat diwawancarai oleh jaringan “DAZN” ketika ditanya tentang alasan penggantian Fernando Muslera, dengan mengatakan: “Dia yang memutuskan untuk keluar.” Dan ketika pertanyaan itu diajukan lagi kepadanya, ia mengakhiri diskusi dengan jawaban yang tajam: “Saya sudah menjawabnya.”



