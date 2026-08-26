Video: Bernabeu Bergemuruh Menyambut Cucurella, dan Momen Istimewa untuk Oyarzabal

Marc Cucurella tidak masuk dalam susunan pemain inti yang dipilih Jose Mourinho untuk laga Real Madrid melawan Real Sociedad di Liga Spanyol, di Stadion Santiago Bernabeu. Namun, penampilan perdananya di Bernabeu sebagai pemain Real Madrid akan tetap terukir dalam ingatan karena satu alasan yang sangat khusus: penghormatan yang diberikan para hadirin di stadion untuk merayakan gelar juara dunia yang diraihnya pada 19 Juli lalu di New Jersey.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Menurut surat kabar "Marca", bek Real Madrid tersebut mendapat sambutan meriah dari suporter klub kerajaan itu, ketika Piala Dunia hadir sebagai tamu di Stadion Santiago Bernabeu.

Cucurella resmi bergabung dengan Real Madrid beberapa jam sebelum laga pembuka Spanyol di Piala Dunia. Meski ia masih menjadi pemain Chelsea saat masuk dalam daftar skuad yang berlaga di turnamen tersebut, klub kerajaan itu tidak ragu untuk memberikan penghormatan kepada salah satu pahlawan timnas Spanyol.

Setelah Piala Dunia diletakkan di atas panggung yang ditinggikan di dalam lapangan, nama Cucurella diumumkan usai undian awal pertandingan. "Malam ini, Stadion Santiago Bernabeu dan seluruh suporter Real Madrid memberi penghormatan kepada pemain Real Madrid peraih Piala Dunia, Marc Cucurella." Para suporter pun bersorak dengan hangat dan menggema di seluruh penjuru stadion, yang untuk pertama kalinya meneriakkan nama "Cucurella, Cucurella".

Dalam konteks ini, Real Madrid juga memberikan penghormatan kepada pemain Real Sociedad yang termasuk dalam skuad Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal, yang tidak kalah penting dari Cucurella bagi sang pelatih, mendapat sambutan meriah dari suporter Bernabeu sebagai ucapan terima kasih atas bintang kedua di jersey timnas Spanyol.

Sorakan semakin bergemuruh ketika kedua pahlawan Piala Dunia itu berkumpul untuk berfoto kenang-kenangan bersama trofi yang menjadi simbol sejarah bersama mereka tersebut.

Perjalanan Cucurella di Stadion Santiago Bernabeu memasuki babak baru. Sebelumnya, ia hanya pernah sekali bermain di hadapan para suporter, yaitu pada Maret 2024, dalam laga persahabatan antara Spanyol dan Brasil.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Pada hari itu, dalam duel melawan Vinicius, Cucurella mengukuhkan tempatnya di posisi bek kiri timnas Spanyol, yang bersamanya ia meraih gelar Piala Dunia dan Piala Eropa.







