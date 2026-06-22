Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, kini memimpin sendirian daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah mencetak gol pada hari Senin ini ke gawang Austria, dalam pertandingan putaran kedua Grup 10 Piala Dunia 2026.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-38, setelah Messi menerima umpan dari bek kiri Facundo Medina, yang kemudian disambutnya dengan tendangan keras langsung ke gawang.

Dengan demikian, Messi meningkatkan jumlah golnya di semua turnamen Piala Dunia menjadi 17 gol, sehingga memecahkan rekor bersama dengan pemain Jerman Miroslav Klose yang memiliki 16 gol, dan kini memimpin sendirian sebagai pencetak gol terbanyak.

Sebelumnya, Messi telah menyamai rekor Klose pada pertandingan pertama di Piala Dunia ini, setelah mencetak hat-trick melawan Aljazair, sehingga menambah jumlah golnya menjadi 16, sebelum akhirnya memimpin sendirian di puncak klasemen pencetak gol saat menghadapi Austria.

Selain itu, bintang Inter Miami asal Amerika Serikat ini memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak di edisi Piala Dunia kali ini dengan 4 gol, mengingat ia telah mencetak semua gol tim Argentina di turnamen ini hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit kesembilan, di mana tendangannya meleset jauh dari gawang, namun ia kemudian bangkit dan membawa Argentina unggul atas Austria melalui golnya.







