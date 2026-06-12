Tim nasional Korea Selatan meraih kemenangan dramatis atas tim nasional Ceko dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada babak pertama Grup A Piala Dunia 2026.

Dengan kemenangan ini, tim Korea Selatan mengumpulkan 3 poin pertamanya di Grup A, yang juga menyaksikan kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan dengan skor 2-0 dalam pertandingan pembuka.

Babak pertama menunjukkan keunggulan relatif bagi tim Korea Selatan yang menciptakan lebih dari satu peluang berbahaya, namun kiper Matěj Kovář tampil gemilang dalam menggagalkan upaya Son Heung-min, Kang-in Lee, dan Hwang-in Byum. Son juga membuang peluang emas, sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Pada menit ke-59, tim Ceko mengejutkan lawannya dengan gol pembuka melalui Ladislav Krejčí, yang memanfaatkan umpan silang luar biasa dari Vladimir Souval di dalam kotak penalti, melompat lebih tinggi dari semua pemain, dan menyundul bola ke gawang.

Meskipun tertinggal, tim Korea Selatan terus menekan untuk membalikkan keadaan, hingga Hwang In-beom berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-67 setelah menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melambung di atas kiper yang maju, Kovar.



Ketegangan mencapai puncaknya di menit-menit akhir, ketika Tomas Soucek mencetak gol untuk Ceko pada menit ke-77 melalui sundulan keras, namun wasit Mesir Amin Omar menghentikan perayaan tersebut setelah meninjau tayangan ulang video, yang menunjukkan adanya posisi offside dalam proses serangan sehingga gol tersebut dianulir.

Republik Ceko belum pulih dari kejutan keputusan wasit, karena Korea Selatan segera memanfaatkan momentum tersebut. Hwang In-beom mengirim umpan silang yang akurat pada menit ke-80, yang disambut oleh pemain pengganti Oh Hyun-gyu dengan tendangan langsung ke gawang, mencetak gol penentu yang memberikan timnya tiga poin.



Tim Ceko berusaha bangkit di menit-menit sisa, dan Adam Hluzek serta Michal Sadilik nyaris menyamakan kedudukan, namun penampilan gemilang kiper Kim Seung-gyu menghalangi hal itu, hingga wasit Amin Omar meniup peluit akhir, mengumumkan kemenangan Korea Selatan dengan skor 2-1.