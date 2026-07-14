Video: Berkat bantuan Yamal... Oyarzabal memanaskan laga semifinal dengan gol bersejarah

Mikel Oyarzabal, pemain tim nasional Spanyol, mencetak gol pertama “La Roja” ke gawang Prancis pada menit ke-22 dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026, Selasa malam ini.

Gol tersebut tercipta dari tendangan penalti yang diperoleh Lamine Yamal, setelah Lucas Deny menendang kakinya alih-alih menghalau bola.

Gol tersebut tercipta setelah Spanyol menunjukkan keunggulan yang jelas pada menit-menit awal pertandingan, di tengah ketegangan yang terlihat jelas pada para pemain Prancis.









Menurut situs “Squadra”, Mikel Oyarzabal menyamai rekor historis sebagai pemain dengan gol terbanyak untuk Spanyol dalam satu edisi Piala Dunia.

Oyarzabal menambah koleksinya menjadi 5 gol di edisi ini, menyamai rekor Emilio Butragueño (1986) dan David Villa (2010).











