Bayern Munich merayakan penampilan perdana bintang Maroko, Ismael Saibari, dengan seragam tim, setelah ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan melawan Leipzig (3-1), dan segera meninggalkan jejaknya dalam pertandingan.

Akun resmi raksasa Bavaria itu pada hari Sabtu ini menerbitkan sejumlah pesan sambutan untuk Saibari usai penampilan perdananya, memuji umpan matang yang ia berikan kepada Jamal Musiala pada menit ke-81 (gol ketiga).

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Saibari masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-71, dan belum genap 10 menit ia sudah menciptakan gol ketiga untuk Musiala, sebelum bintang Jerman itu meninggalkan lapangan pada menit ke-86 setelah mengalami gangguan mendadak.

Saibari bergabung dengan Bayern dari klub Belanda, Eindhoven, musim panas ini, dan menandatangani kontrak dengan klub Bavaria tersebut hingga tahun 2031.

Ia sebelumnya tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, dan mencetak 3 gol sepanjang turnamen, sebelum absen dalam laga melawan Prancis (2-0) di babak perempat final akibat cedera.

Penampilan perdana Saibari itu datang hanya beberapa hari setelah ia kembali ke latihan bersama tim, di mana sebelumnya ia berlatih secara terpisah, akibat cedera yang ia alami selama Piala Dunia.



