Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Bayern Munich rayakan penampilan perdana Al-Sibari

I. Saibari
Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig
Club Friendlies
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Super Cup
Maroko
Jerman

Singa Atlas segera menunjukkan kualitasnya

Bayern Munich merayakan penampilan perdana bintang Maroko, Ismael Saibari, dengan seragam tim, setelah ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan melawan Leipzig (3-1), dan segera meninggalkan jejaknya dalam pertandingan.

Akun resmi raksasa Bavaria itu pada hari Sabtu ini menerbitkan sejumlah pesan sambutan untuk Saibari usai penampilan perdananya, memuji umpan matang yang ia berikan kepada Jamal Musiala pada menit ke-81 (gol ketiga).

Baca juga

Bek dengan jiwa penyerang sayap: Real Madrid rekrut permata Rayo Vallecano

Barcelona meraup puluhan juta dari bursa transfer, dan menyimpannya untuk tiga target

Saibari masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-71, dan belum genap 10 menit ia sudah menciptakan gol ketiga untuk Musiala, sebelum bintang Jerman itu meninggalkan lapangan pada menit ke-86 setelah mengalami gangguan mendadak.

Super Cup
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Saibari bergabung dengan Bayern dari klub Belanda, Eindhoven, musim panas ini, dan menandatangani kontrak dengan klub Bavaria tersebut hingga tahun 2031.

Ia sebelumnya tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, dan mencetak 3 gol sepanjang turnamen, sebelum absen dalam laga melawan Prancis (2-0) di babak perempat final akibat cedera.

Penampilan perdana Saibari itu datang hanya beberapa hari setelah ia kembali ke latihan bersama tim, di mana sebelumnya ia berlatih secara terpisah, akibat cedera yang ia alami selama Piala Dunia.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google