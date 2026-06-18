Video: Babak yang mengerikan... Qatar tumbang 3-0 dari Kanada!

Tim nasional Kanada mengalahkan tim nasional Qatar dengan telak pada babak pertama pertandingan kedua tim, Jumat pagi waktu Greenwich, di Stadion "BC Place" di kota Vancouver, Kanada, dalam rangkaian pertandingan Grup 2 Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-16, Kanada unggul melalui bintang mereka, Saïl Larin, yang menyambar bola pantulan dari kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada, sebelum penyerang Juventus, Jonathan David, menambah gol kedua lewat tendangan keras pada menit ke-29.













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Masalah tim Al-Anabi tidak berhenti sampai di situ, karena pemainnya, Hammam Al-Amin, diusir pada menit ke-33, setelah menghalangi salah satu pemain Kanada saat ia sedang dalam perjalanan untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper Abu Nada.

Wasit awalnya memberikan penalti, sebelum memeriksa tayangan ulang video (VAR) dan memutuskan untuk memberikan tendangan bebas langsung, dekat garis kotak penalti, disertai pengusiran pemain Qatar tersebut.









Sebelum babak pertama berakhir, Jonathan David mencetak gol ketiga Kanada pada menit ke-45+3, melalui tendangan susulan di garis gawang setelah bola memantul dari Abu Nada.

Timnas Qatar sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Swiss pada putaran pertama babak penyisihan grup, hasil yang sama dengan pertandingan Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina.

Swiss menghancurkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 4-1 pada Kamis malam, dalam laga pembuka putaran kedua Grup B.







