Bryan Mbeumo, penyerang muda Aston Villa, menuliskan namanya dalam sejarah Piala Super Eropa setelah mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain pada hari Rabu ini, di Stadion "Red Bull Arena" di kota Salzburg, Austria, sehingga menjadi pemain termuda yang mencetak gol di turnamen tersebut.

Tim asal Prancis itu sempat unggul (1-0) lewat gol Khvicha Kvaratskhelia pada menit ke-20, sebelum Mbeumo menyamakan kedudukan untuk The Villans melalui umpan silang dari rekannya asal Skotlandia, John McGinn, pada menit ke-45, sehingga babak pertama berakhir dengan skor (1-1).

Mbeumo berusia 17 tahun dan 212 hari, dan ia tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, sehingga juga menjadi pemain termuda yang memulai laga dalam sejarah Piala Super Eropa sejak dimulainya catatan turnamen modern pada tahun 2006, menurut jaringan "Opta".

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Mbeumo lahir di London dari kedua orang tua berkebangsaan Kamerun, pada 12 Januari 2009, dan ia bermain di posisi penyerang.

Ia memulai kariernya di akademi-akademi Luksemburg, sebelum pindah ke Metz asal Prancis pada tahun 2023, di mana pada Agustus 2025 ia menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang tampil dalam pertandingan di Liga Prancis, yaitu pada usia 16 tahun dan 217 hari.

Mbeumo bergabung dengan Aston Villa pada Januari 2026 dari Metz, dalam sebuah transfer yang menurut berbagai laporan bernilai sekitar 12 juta euro, setelah penampilan gemilangnya bersama tim-tim junior.

Ia menarik perhatian selama masa persiapan musim ini, karena mencetak dua gol dalam kemenangan Villa atas Walsall 5-0, sebelum juga menggetarkan gawang Real Sociedad dalam sebuah pertandingan persahabatan.

Pemain ini memiliki latar belakang internasional yang menarik, karena ia pernah membela Luksemburg di level tim nasional senior, dan kemudian juga bermain untuk tim nasional Inggris U-17, serta memenuhi syarat untuk membela "The Three Lions" karena kelahirannya di London.



