Video: Ashour membawa Mesir unggul atas Australia... dan menyamai prestasi Salah

Imam Ashour menorehkan sejarah baru dalam dunia sepak bola Mesir, dengan mencetak gol yang membawa tim Faraon unggul atas Australia pada menit ke-13, Jumat malam ini, dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

Dengan gol tersebut, Ashour menambah koleksi golnya menjadi dua gol di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga ia menjadi pemain Mesir ketiga yang mencetak dua gol dalam satu edisi turnamen, setelah Mohamed Salah pada Piala Dunia 2018 dan Abdel Rahman Fawzi pada 1934, yang merupakan rekor bagi timnas Mesir.

Mantan gelandang Zamalek ini menjadi pemain kedua dalam sejarah timnas Mesir yang mencetak gol di babak gugur Piala Dunia, setelah Abdel Rahman Fawzi yang mencetak dua gol saat kekalahan melawan Hongaria (4-2) pada edisi 1934.

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Ashour sebelumnya telah mencetak gol pertamanya di Piala Dunia melawan Belgia, bulan lalu, saat pertandingan berakhir imbang (1-1) pada putaran pertama Grup 7.

Mesir lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua dengan 5 poin, di bawah Belgia yang memimpin klasemen berdasarkan selisih gol.

Perlu dicatat bahwa pemenang antara Mesir dan Australia akan bertanding melawan pemenang antara Argentina dan Cape Verde, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.



