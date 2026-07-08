Video: Apakah Argentina adalah anak kesayangan FIFA?.. Scaloni menanggapi

Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, menanggapi rumor bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memberikan perlakuan istimewa kepada “para penari tango” tersebut, setelah timnya lolos ke perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia dengan skenario dramatis, Selasa kemarin, setelah berhasil membalikkan ketertinggalan 2-0 dari Mesir dengan mencetak tiga gol di menit-menit akhir pertandingan.

Pertandingan tersebut diwarnai banyak kontroversi wasit, serta protes dari pihak Mesir terkait pengakuan gol ketiga yang menentukan bagi Argentina, dan mereka menuntut tendangan penalti untuk Mohamed Salah di awal pertandingan.

Selain itu, wasit asal Prancis, François Letexier, menganulir sebuah gol untuk timnas Mesir di awal babak kedua, dengan alasan pelanggaran terhadap Marwan Attia di awal serangan, sebelum serangan tersebut berujung pada gol.

Kontroversi wasit ini mendorong sebagian pihak untuk menuduh FIFA secara terus-menerus memihak Argentina dalam turnamen-turnamen besar, dan ada pula yang menyebut Argentina sebagai “anak kesayangan” FIFA.

Saat ditanya dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Mesir tentang bagaimana ia menanggapi hal ini, Scaloni menjawab: “Dengan tidak mengikuti media sosial; saya tidak melihatnya, itu saja.”

Ia menambahkan: “Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan mengetahuinya. Masalahnya, siapa pun sekarang bisa menulis dan memposting apa pun yang mereka inginkan, dan mungkin hal itu tidak berdasar.”

Dia melanjutkan: “Terkadang hal kecil seperti ini bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat besar, bukan begitu?”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Saya rasa kita tidak perlu menganggap hal ini serius; media sosial memang seperti itu—ada sisi baiknya, tapi juga ada sisi seperti ini.”

Dia menyimpulkan: “Saat ini, apa pun yang ditulis seseorang, dengan cepat akan tersebar luas, dan dalam sekejap Anda akan menemukannya di mana-mana, tetapi baiklah, kami tidak peduli dengan hal itu.”







