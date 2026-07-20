Video: Apa yang dilakukan Nadal setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia?

Legenda tenis Rafael Nadal mengunggah sebuah video di media sosial pada Minggu malam yang memperlihatkan perayaan meriahnya setelah Spanyol menang atas Argentina di final Piala Dunia dengan skor 1-0.

Kemenangan ini mengantarkan tim “La Roja” meraih gelar Piala Dunia keduanya setelah kemenangan mereka di edisi Afrika Selatan tahun 2010.

Nadal, pemegang 22 gelar Grand Slam, tidak hadir di Stadion MetLife di New York/New Jersey, tetapi menonton pertandingan tersebut dari rumah.

Dalam sebuah video yang diunggah di X, Nadal, yang mengenakan kaos tim nasional Spanyol, mengangkat kedua tangannya ke udara setelah kemenangan tersebut dipastikan. Mereka saling berpelukan, sebelum sorakan “Olé, Olé, Olé, Olé. Ayo kita! Juara dunia untuk kedua kalinya!” pun bergema.

Nadal telah mengungkapkan dukungannya kepada tim nasional Spanyol di media sosial sehari sebelum pertandingan final.

Dia menulis, “Sepak bola selalu menjadi gairah besar bagi saya sejak kecil. Saya selalu menikmati bermain sepak bola, menonton pertandingan, dan mendukung tim nasional kita.”

Ia menambahkan: “Saya masih ingat perasaan luar biasa yang saya rasakan saat berada di Afrika Selatan untuk menyaksikan final Piala Dunia 2010. Kita tidak akan pernah melupakannya! Besok, kita akan memiliki kesempatan lagi untuk menikmati salah satu pertandingan bersejarah itu melawan tim nasional Argentina, negara yang sangat saya hormati dan hargai. Semoga sukses untuk tim.”

Sementara itu, bintang tenis Spanyol Carlos Alcaraz, yang terlihat merayakan di pertandingan setelah sebelumnya membawa Piala Dunia ke lapangan, memposting di platform X dengan menulis: “Ayo, Spanyol!”

Alcaraz absen dari Prancis Terbuka dan Wimbledon musim panas ini karena cedera pergelangan tangan, tetapi kemungkinan besar ia akan pulih tepat waktu untuk bermain di AS Terbuka bulan depan.