Video analisis... Henry melontarkan kritik pedas kepada Ronaldo

Mantan bintang Arsenal dan Barcelona asal Prancis, Thierry Henry, melontarkan kritik tajam terhadap kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, setelah hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam kemarin, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 11 Piala Dunia 2026.

Dalam analisisnya terhadap penampilan bintang Portugal tersebut, Henry menjelaskan bahwa Ronaldo memengaruhi kekompakan tim, dengan menyoroti bahwa ia tampak lebih fokus pada pencapaian gol pribadi daripada membantu Portugal membangun serangan yang lancar dan efektif.

Setelah hari yang mendebarkan di mana Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland menjadi sorotan media berkat penampilan mencetak gol yang menakjubkan, Henry menyoroti bahwa bintang Portugal itu masuk ke lapangan dengan keinginan kuat untuk menyaingi para pesaingnya, sebuah mentalitas yang pada akhirnya memengaruhi proses pengambilan keputusannya.

Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan jaringan “Fox”, legenda Arsenal dan Barcelona itu tidak ragu melontarkan kritik tajam kepada Ronaldo dengan mengatakan: “Ada hal penting di sini: timlah yang perlu mencetak gol. Bukan kamu yang perlu mencetak gol. Karena dia ingin mencetak gol, dia menghalangi jalur umpan balik, sehingga kalian bisa melihat kedua pemain itu, dan hal ini memudahkan pertahanan lawan. Inilah yang saya maksud: timlah yang perlu mencetak gol. Bukan kamu.”

Menurut surat kabar “Marca”, Henry menganalisis beberapa serangan, menjelaskan bagaimana pergerakan Ronaldo justru mempersempit ruang gerak rekan-rekannya alih-alih menciptakannya.

Secara spesifik, ia menyoroti bagaimana posisi pemain berusia 41 tahun itu menghambat Bruno Fernandes, motor kreativitas utama timnas Portugal.

Dalam analisisnya seperti dilansir surat kabar “Mirror”, Henry mengatakan: "Lihat di sini. Bola ada di tangan Portugal, dan Conceição akan menerimanya. Cristiano Ronaldo telah mengalami situasi ini berkali-kali. Jika ia melakukan sprint ke arah berlawanan dari bola, ia akan memaksa bek untuk mengambil keputusan menutup area tersebut. Namun, karena ia ingin mencetak gol, ia justru mengambil jalur yang sama dengan Bruno Fernandes."

Dia melanjutkan: “Jika dia menuju ke area sempit itu—dia sudah pernah mengalami situasi ini sebelumnya—bek harus mengikutinya, dan itu akan menjadi gol mudah (dengan satu sentuhan) bagi Bruno Fernandes. Namun, karena dia ingin mencetak gol, dia memotong jalur umpan balik, sehingga para pemain terlihat, dan menjadi lebih mudah bagi pertahanan untuk menghalau bola.”

Dia menambahkan: “Apakah Anda melihat reaksi Bruno Fernandes di sana, seolah-olah dia berkata: ‘Biarkan bola bergulir, berlari, ciptakan ruang agar aku bisa memasukkannya ke gawang.’ Itu tidak terjadi.”

Bagi Henry, masalah utamanya bukan sekadar kemandekan sementara dalam mencetak gol; melainkan ketidakseimbangan sistematis dalam cara Portugal membangun serangannya ketika seluruh sistem dipaksa berputar di sekitar satu bintang.















