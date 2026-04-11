Video.. Analis Cheringito setelah pertandingan Mbappé: Ini skandal

Thomas Ronsero, analis terkenal di program "El Chiringuito" dan wakil pemimpin redaksi surat kabar "AS", melontarkan kritik terhadap wasit Alberola Rojas yang memimpin pertandingan Real Madrid melawan Girona pada pekan ke-31 La Liga.

Kylian Mbappé, penyerang Real Madrid, menerima pukulan di wajah dari Victor Reus, pemain Girona, di dalam kotak penalti pada menit-menit akhir pertandingan yang menyebabkan dia mengalami luka berdarah.

Namun, wasit Alberola Rojas tidak memberikan tendangan penalti untuk Los Blancos, dan tim VAR yang dipimpin oleh Trujillo Suárez juga tidak memintanya untuk meninjau ulang tayangan ulang pertandingan guna mengevaluasi keputusan tersebut.



Roncero, dalam komentarnya mengenai aksi Mbappé melalui video yang dipublikasikan oleh surat kabar "AS", mengatakan: "Ini adalah kebohongan besar.. Ini skandal"

Dia menambahkan: "Yang memalukan adalah wasit video asisten (VAR) mengabaikannya. Sudah terlalu berlebihan. Madrid mungkin bermain buruk, tapi aturan harus diterapkan. Saya tidak akan diam lagi."

Dia melanjutkan: "Apakah mereka tidak ingin ada La Liga? Baiklah, lebih baik mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Ini bukan La Liga, ini bencana... Wasit lapangan bisa saja salah, tapi bukan wasit video, dia sama sekali tidak mau memanggilnya untuk melakukan tinjauan."





