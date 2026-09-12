Gol penyeimbang yang dicetak Abdullah Al-Hamdan untuk Al-Nassr melawan Al-Khaleej, dalam pekan ke-7 Liga Roshn, bukan sekadar gol yang mengembalikan keseimbangan skor, melainkan membawa serta momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah "Al-Alami" meraih rekor dunia yang telah bertahan selama beberapa dekade atas nama klub Argentina, River Plate.

Al-Hamdan mencetak gol penyeimbang untuk Al-Nassr pada menit ke-82 di babak kedua melalui tendangan keras hanya beberapa menit setelah ia turun ke lapangan.

Al-Nassr mencapai laga ke-94 secara beruntun di mana mereka berhasil menjebol gawang lawan dalam ajang Liga Roshn Pro, sehingga menjadi pemilik rangkaian mencetak gol beruntun terpanjang dalam laga liga di seluruh liga dunia, melampaui rekor bersejarah yang diraih River Plate.

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Raksasa Argentina itu sebelumnya telah mencetak gol dalam 93 laga liga beruntun selama periode antara tahun 1936 dan 1939, sebelum Al-Nassr datang dan menyamai rekor tersebut, lalu memecahkannya secara resmi lewat gol Al-Hamdan, sehingga menempatkan tim Saudi itu sendirian di puncak pencapaian bersejarah ini.

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Rangkaian bersejarah Al-Nassr dimulai pada 8 Desember 2023, ketika mereka berhasil mengalahkan Al-Riyadh dengan skor 4-1, setelah pertandingan melawan Al-Hilal pada tanggal 1 di bulan yang sama menjadi laga liga terakhir di mana tim gagal mencetak gol, dan berakhir dengan kekalahan tiga gol tanpa balas.

Sejak tanggal itu, Al-Nassr tidak pernah menemui jalan buntu di depan gawang dalam Liga Roshn, dan terus mencetak gol dari satu laga ke laga berikutnya, hingga mencapai 93 laga beruntun, sehingga menyamai rangkaian bersejarah yang diraih River Plate hampir sembilan dekade lalu.

River Plate meraih rangkaian rekornya antara 13 September 1936 dan 4 Juni 1939, sebelum Al-Nassr berhasil menyamainya, lalu merebut rekor itu dalam laga hari ini, sehingga "Al-Alami" menjadi pemilik rangkaian mencetak gol beruntun terpanjang dalam laga liga.

Dengan pencapaian ini, Al-Nassr menorehkan lembaran baru dalam sejarah sepak bola, setelah memecahkan rekor yang telah bertahan sejak dekade 1930-an, sehingga gol Abdullah Al-Hamdan menjadi saksi salah satu momen paling menonjol dalam sejarah klub dan sepak bola Saudi.