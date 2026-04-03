Video: Al-Nasr mengalahkan Al-Najma dalam 86 detik

Al-Nasr memutuskan untuk mengalahkan tamunya, Al-Najma, dengan mencetak dua gol luar biasa hanya dalam waktu 86 detik pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Jumat malam ini, dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Roshen.

Al-Najma sempat unggul lebih dulu pada menit ke-44 babak pertama melalui Rakan Rajeh, setelah menerima umpan indah di dalam kotak penalti dan menyarangkannya ke gawang.

Namun, Al-Nasr memutuskan untuk membalas tim tamu hanya dalam waktu 86 detik, saat Abdullah Al-Hamdan menyamakan kedudukan pada menit kedelapan tambahan waktu.

Ini merupakan gol keempat Al-Hamdan bersama Al-Nassr di semua kompetisi, dengan tiga gol di Liga Roshen dan satu gol di Liga Champions Asia 2.

Bintang Senegal, Sadio Mané, kembali mencetak gol indah melalui tendangan roket, di mana ia melewati sisi kiri dan mengarahkan bola ke gawang, kurang dari satu menit kemudian.

Mani kembali mencetak gol setelah absen selama 34 hari, di mana gol terakhirnya tercipta saat menghadapi Al-Fayha pada 28 Februari lalu.