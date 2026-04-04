Video: Aksi gemilang pemain asal Maroko menyelamatkan PSV Eindhoven

PSV Eindhoven mengalahkan Utrecht dengan skor 4-3 pada Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Belanda.

Dengan kemenangan ini, poin PSV Eindhoven naik menjadi 71 di puncak klasemen Liga Belanda, sementara Utrecht tetap di posisi kesembilan dengan 41 poin.

Pertandingan ini menampilkan penampilan gemilang duo Maroko, Ismail Saibari dan Suhaib Darwish, bersama PSV Eindhoven.

Ismail Saibari berhasil mencetak dua gol, pada menit ke-21 dan ke-48, serta menciptakan gol ketiga yang dicetak oleh Jos Teel.

Ketika skor menunjukkan hasil imbang 3-3, Suhaib Darwish berhasil mencetak gol penentu kemenangan untuk PSV Eindhoven pada menit ke-90+4.

