VIDEO: 'Akan lebih baik jika kita mulai mencetak lebih banyak gol!' - Arne Slot menuntut perbaikan dari penyerang Liverpool yang kurang tajam untuk 'membuatnya lebih mudah bagi kita sendiri'

Arne Slot telah mengatakan kepada para pemain serang Liverpool bahwa akan "bagus" jika mereka mulai mencetak lebih banyak gol agar memenangkan pertandingan menjadi "lebih mudah". The Reds berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sunderland pada Rabu malam untuk tetap dalam perburuan finis di empat besar, dan meskipun pelatih asal Belanda itu puas dengan hasilnya, ia mendesak para pemain Merseyside untuk lebih klinis.

