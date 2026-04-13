Video.. Adegan lucu yang berakhir dengan gol aneh

Dalam sebuah kejadian langka yang memadukan kebetulan dan kesedihan, salah satu pertandingan Liga Paraguay menjadi saksi terciptanya gol paling aneh dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pertandingan antara Rubio Nuevo dan tamunya Olimpia, yang digelar dini hari Senin ini di kota Ciudad del Este, wasit memberikan tendangan penalti untuk Olimpia.

Penyerang Sebastián Ferreira maju untuk mengeksekusinya, namun kiper Franco Frageda berhasil menahannya.

Saat bek Chaba Martinez berusaha menghalau bola dengan keras keluar dari area penalti, bola justru menghantam wajah Ferreira, lalu memantul secara tiba-tiba dan masuk ke gawang.

Meskipun gol tersebut bersifat luar biasa, Ferreira menunjukkan sportivitas yang tinggi setelah pertandingan berakhir, di mana ia mengomentari insiden tersebut dengan senyuman yang tak lepas dari rasa sakit yang jelas.

Penyerang asal Paraguay itu mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Saya merasakan sakit yang sangat hebat hingga saya tidak bisa membuka mata pada saat pertama, tapi sepertinya wajah saya memutuskan untuk ikut mencetak gol kali ini."

Dia menambahkan sambil tertawa: "Wajah saya cukup tangguh hari ini, untungnya, karena tendangan penalti ini adalah yang kedua yang saya sia-siakan musim ini, jadi saya harus meningkatkan keterampilan saya dalam mengeksekusinya."

Dia melanjutkan: "Seorang penyerang hidup untuk mencetak gol, tapi kontribusi bagi kesuksesan tim bisa datang dari mana saja, baik itu dengan kaki maupun wajah."