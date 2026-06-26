Video: Adegan lucu... Bintang Jerman bergabung dengan tim nasional Ekuador!

Dalam sebuah momen lucu setelah pertandingan Jerman melawan Ekuador, Kamis kemarin, dalam rangkaian pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, gelandang Jerman Leon Goretzka secara tidak sengaja naik ke bus tim lawan, sebelum menyadari kesalahannya dan segera turun.

Rekaman dari jaringan “Sky Sport – Jerman” memperlihatkan Goretzka naik ke dalam bus tersebut, mengira itu adalah bus tim nasional Jerman, meskipun bendera Ekuador terlihat jelas di atasnya.

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Insiden tersebut memicu reaksi luas di media sosial, di mana para penggemar menyebarkannya sebagai salah satu momen lucu paling menonjol yang terjadi di Piala Dunia kali ini.

Pertandingan antara Jerman dan Ekuador berakhir dengan kemenangan tim Amerika Latin tersebut (2-1), sehingga mereka lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia, menempati posisi kedua dengan raihan 4 poin.

Di sisi lain, “Die Mannschaft” lolos sebagai pemuncak Grup E dengan 6 poin, setelah menghancurkan Curaçao (7-1) pada putaran pertama, lalu menang (2-1) atas Pantai Gading, yang menempati posisi kedua dengan 6 poin juga, sementara Curaçao berada di dasar grup dengan satu poin.



