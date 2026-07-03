Mohamed Abu Treika, legenda sepak bola Mesir, memuji prestasi bersejarah timnas Mesir setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Australia melalui adu penalti (4-2), usai bermain imbang (1-1) pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Abu Treika mengatakan melalui studio "BeIN Sports": "Terima kasih kepada Kapten Hossam dan para pemain... kalian luar biasa," sambil memuji penampilan Mohamed Salah: "Apa itu tendangan penalti, ya Salah (setelah mengeksekusinya dengan gaya Panenka)... pemain yang sangat hebat."

Ia menambahkan: “Mesir telah membanggakan dunia Arab dan Afrika… Yang hebat memang hebat, dan ini membuktikan bahwa semua orang yang bertaruh pada Firaun tidak salah,” sebelum melontarkan kalimat ikoniknya: “Bawa Messi ke sini.”

Si Penyihir Mesir itu menutupnya dengan mengatakan: “Mesir akan menghadapi Messi di babak 16 besar agar menjadi pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah,” merujuk pada pertandingan yang dinantikan melawan Argentina.

Perlu diingat bahwa Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Cape Verde.