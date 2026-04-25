VI: Paul Simonis akan kembali ke Eredivisie dengan satu syarat penting

Paul Simonis hampir kembali ke Eredivisie, demikian dilaporkan Voetbal International. Pelatih berusia 41 tahun itu dijadwalkan menjadi pengganti Maurice Steijn di Sparta, meskipun masih ada satu kendala yang menghalangi tercapainya kesepakatan final.

Sparta, Simonis, dan VfL Wolfsburg, klub tempat Simonis bekerja sebelumnya, masih harus mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian kontrak di Jerman, menurut VI. Saat ini, hal tersebut menjadi penyebab belum tercapainya kesepakatan.

“Jika Simonis mulai bekerja di Rotterdam-West, semua pihak harus bersedia berkompromi. Proses tersebut masih berjalan lambat,” tulis VI, yang memperkirakan hal itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Semua pihak memang memiliki niat untuk mencapai kesepakatan.

Simonis telah tanpa klub sejak November tahun lalu, setelah ia diberhentikan sementara oleh Wolfsburg. Oleh karena itu, ia masih menerima gaji dari klub tersebut hingga saat ini, sehingga Sparta untuk sementara waktu masih menunggu. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, pelatih Excelsior Ruben den Uil dianggap sebagai rencana cadangan bagi Sparta.

“Kami mencari pelatih yang sukses, seperti Maurice,” kata direktur teknis Gerard Nijkamp sebelumnya kepada VI. “Itulah yang kami cari. Seseorang yang berprestasi, membuat pemain menjadi lebih baik, dan jika ada pemain muda yang bagus, juga mempromosikannya ke tim utama.”

“Tidak harus pelatih muda, tidak. Pengalaman sangat penting. Seorang pelatih saat ini tidak hanya harus mampu memimpin stafnya dengan baik dan menjadi pemimpin di ruang ganti; keterampilan komunikasi juga sangat penting.”

“Soalnya, kamu sering tampil di depan kamera. Dengan begitu, kamu menjadi wajah utama klub. Bagi kami sebagai klub, hal itu juga menjadi hal yang penting, yaitu seorang pelatih yang mampu menguasai hal tersebut dengan baik. Jadi, ada berbagai faktor yang berperan,” kata Nijkamp, yang melihat Simonis sebagai kandidat yang diidamkan.