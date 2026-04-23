VfB Stuttgart memenangkan pertandingan seru di babak perpanjangan waktu dan akan menghadapi Bayern München di final

VfB Stuttgart berhasil lolos ke final DFB-Pokal pada Kamis malam. Tim asuhan pelatih Sebastian Hoeness bermain imbang 1-1 melawan SC Freiburg pada waktu normal. Perpanjangan waktu pun tampaknya tidak akan menghasilkan pemenang, hingga pemain pengganti Tiago Tomás mencetak gol pada menit ke-119: 2-1. Stuttgart akan bertanding di final pada 23 Mei di Berlin melawan Bayern München.

Setelah fase awal yang menarik dan terbuka, Freiburg semakin menguasai permainan. Hal itu juga menciptakan peluang, dan setelah Maximilian Eggestein menabrak Alexander Nübel yang keluar dari gawangnya di kotak penalti, gol pun tercipta bagi tim tamu tak lama kemudian. Dari tendangan sudut, Matthias Ginter menyundul bola ke arah Eggestein, yang kali ini berhasil melewati Nübel dengan sundulan: 0-1.

Stuttgart tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh gol pembuka dan langsung gencar memburu gol penyeimbang. Dan gol itu nyaris tercipta tiga kali sebelum babak pertama berakhir, andai saja tendangan Ermedin Demirovic tidak melambung tipis di atas gawang, upaya Jamie Leweling tidak melenceng ke sisi yang salah dari tiang gawang, dan bek Freiburg Igor Matanovic tidak melakukan blok krusial.

Setelah babak kedua, sedikit yang berubah dalam jalannya pertandingan. Stuttgart terus menekan dan sering bermain di sekitar kotak penalti Freiburg. Angelo Stiller berpikir ia akan mencetak gol penyeimbang yang dinanti-nantikan setelah satu jam, namun gol tersebut dianulir karena Demirovic berada dalam posisi offside.

Freiburg mendapat peluang untuk memberikan pukulan telak kepada Stuttgart 20 menit sebelum pertandingan berakhir, tetapi baik Matanovic maupun Yuito Suzuki melihat upaya mereka digagalkan oleh pertahanan Stuttgart yang waspada. Dari serangan balik yang terjadi, Stuttgart berhasil menyamakan kedudukan. Bilal El Khannouss memberikan umpan silang kepada Deniz Undav, yang tendangannya mengarah ke sudut jauh: 1-1.

Setelah gol penyama kedudukan, Stuttgart semakin mendominasi dan sepertinya hanya tinggal menunggu gol 2-1, namun keberuntungan tak berpihak pada mereka. Sebuah umpan silang yang disundul Ginter membentur tiang gawang, tendangan Undav melebar beberapa sentimeter, dan kiper Freiburg, Florian Müller, melakukan penyelamatan krusial atas tendangan melengkung Chris Führich.

Babak perpanjangan waktu langsung dimulai dengan spektakuler. Lucas Höler nyaris mencetak gol 1-2 setelah sekitar 30 detik, setelah ia mengelabui bek Stuttgart Jeff Chabot dan menyelesaikan peluang dengan baik. Wasit sudah meniup peluit saat bola meninggalkan kaki Höler, sehingga VAR tidak bisa berbuat apa-apa. Dari tayangan ulang, terlihat bahwa itu hanyalah dorongan ringan dengan bahu.

Tak lama kemudian, keberuntungan berpihak pada Freiburg, saat Führich yang lolos melepaskan tembakan keras yang membentur tiang gawang dan Müller melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan keras El Khannouss. Pertandingan tampaknya akan berlanjut ke adu penalti, ketika Stuttgart mencetak gol satu menit sebelum perpanjangan waktu berakhir. Pemain pengganti Tomás berada di posisi yang tepat di kotak penalti untuk menyambung umpan silang dari sisi kanan ke sudut dekat: 2-1.