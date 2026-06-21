Verweij memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai Ryan Gravenberch

Mike Verweij bersikap kritis terhadap Donyell Malen, namun justru sangat positif terhadap seorang rekan setimnya di timnas Belanda. Pengamat timnas Belanda dari De Telegraaf ini melihat Ryan Gravenberch tampil gemilang di lini tengah timnas Belanda, yang menghancurkan Swedia (5-1).

“Timnas Belanda benar-benar bermain sangat baik saat menguasai bola,” kata Valentijn Driessen pada hari Minggu di acara Kick-Off saat menganalisis kemenangan telak dalam pertandingan grup kedua tersebut. “Hanya saja, saat tidak menguasai bola, permainan mereka tidak begitu baik, termasuk di lini tengah.”

“Para gelandang dan bek mengalami kesulitan besar menghadapi pemain-pemain Swedia yang lincah. Akibatnya, tercipta banyak ruang kosong, dan Swedia dengan mudah menembusnya,” kata kepala redaksi sepak bola surat kabar pagi itu, merujuk pada fase menjelang peluit babak pertama.

“Hal itu juga sebagian disebabkan oleh formasi lini tengah. Gravenberch merupakan bagian darinya. Namun, hal itu tidak mengurangi fakta bahwa saya menganggapnya sebagai pemain yang luar biasa. Dan tidak ada alasan sama sekali untuk meragukannya,” kata Driessen, yang menilai pemain Liverpool itu sebagai pemain inti tetap di tim Oranje.

Verweij melihat perbedaan besar dengan EURO 2024, saat Gravenberch hanya memainkan peran pendukung. “Dia merana di Jerman dan menganggap turnamen itu mengerikan. Koeman sama sekali tidak memperhitungkannya. Namun, Anda bisa melihat bahwa di Liverpool dia telah menjadi pemain yang sangat berpengaruh. Begitu berpengaruhnya hingga dia menjadi penghubung yang tak tergantikan di timnas Belanda.”

“Brobbey dan Gakpo menarik perhatian dengan gol-gol mereka. Namun, Gravenberch juga bermain sangat fantastis,” puji sang gelandang setelah kontribusi pentingnya dalam kemenangan telak atas Swedia.

Gravenberch menjadi starter baik saat melawan Jepang maupun dalam pertandingan melawan Swedia. Lini tengah yang terdiri dari tiga pemain ini dilengkapi oleh Frenkie de Jong dan Tijjani Reijnders.