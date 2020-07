Jan Vertonghen Pilih Tinggalkan Tottenham Hotspur

Jan Vertonghen mengonfirmasi dirinya telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Hotspur.

Bek asal Belgia tersebut mengunggah sebuah unggahan di Twitter yang menyatakan bahwa dirinya akan meninggalkan klub, meski belum memberikan petujuk lebih lanjut terkait masa depannya.

Vertonghen, 33, merupakan bagian penting dari skuad Spurs yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ia membuat 315 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung dari pada 2012.

Ia menulis: "Jadi, waktu saya di klub telah berakhir. Hari yang menyedihkan untuk berbagai alasan. Saya akan merindukan teman-teman yang ada di sini, staf yang menjalankan klub ini, bermain di stadion luar biasa dan tentu saja, kalian para fans."

"Terima kasih atas semua dukungannya selema ini. Kalian luar biasa. Kita memiliki begitu banyak kenangan yang sukar dipercaya tapi sekarang, saatnya berpisah."

Thank you for all the support over the years. You’ve been amazing. We had many unbelievable memories but for now, it’s goodbye. 💙#COYS pic.twitter.com/XrEjBaWb2C