Kayne van Oevelen ternyata tidak akan menjadi kiper Ipswich Town pada musim depan. Klub Inggris itu langsung meminjamkan penjaga gawang asal Belanda tersebut ke Valencia, demikian dilaporkan Voetbal International.

Sebelumnya pada bursa transfer musim panas ini, Van Oevelen menuntaskan kepindahan senilai 4 juta euro dari FC Volendam ke Ipswich: nilai dasar tertinggi yang pernah diterima Volendam untuk seorang pemain. Klub Inggris itu pun mengungguli FC Twente dan Valencia. Dengan klub terakhir, Van Oevelen bahkan sudah lebih dulu mencapai kesepakatan pribadi.

Klub Spanyol itu rupanya tidak tinggal diam dan kini tetap akan meminjamnya dari Ipswich Town. Klub Inggris tersebut juga sudah memiliki Kjell Scherpen sebagai kiper utama.

Peluang Van Oevelen untuk menjadi kiper utama di Spanyol cukup besar. Saat ini, Stole Dimitrievski merupakan penjaga gawang utama, tetapi kemungkinan situasi itu tidak akan bertahan lama.

Pada Rabu, kiper 23 tahun itu sudah akan tiba di Mestalla. Di sana ia akan menandatangani kontrak berdurasi satu musim. Tidak ada opsi pembelian yang dimasukkan dalam kesepakatan ini.

Van Oevelen mencatatkan 64 pertandingan resmi untuk Volendam. Dalam periode itu, ia 13 kali mencatatkan clean sheet. Musim lalu, ia terdegradasi bersama klub asal Noord-Holland itu ke Divisi Dua Belanda.